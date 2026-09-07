Netflix presentó el primer adelanto de "Más allá de la sociedad", serie documental sobre la tragedia de Los Andes + Agregar ámbito en









El proyecto, dirigido por Carlos Torres y que cuenta con la producción de J.A. Bayona, Sandra Hermida y Belén Atienza, comienza donde termina la película "La sociedad de la nieve".

La serie documental llega a Netflix en diciembre.

Más allá de la sociedad, la serie documental creada por J.A. Bayona y Carlos Torres que explora lo que sucedió cuando los supervivientes del vuelo 571 regresaron a sus hogares y se reencontraron con las familias de quienes no volvieron, se estrenará a nivel global en Netflix el 18 de diciembre.

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El proyecto, dirigido por Carlos Torres y que cuenta con la producción de J.A. Bayona, Sandra Hermida y Belén Atienza, comienza donde termina la película La sociedad de la nieve, estrenada en el Festival de Venecia, ganadora de doce premios Goya y nominada a dos premios Oscar, entre ellos a mejor película internacional, que también obtuvo el premio del público en el Festival de San Sebastián (Perlak) de 2023.

De qué trata Más allá de la sociedad La historia del vuelo 571 no terminó el día en que los supervivientes fueron rescatados de los Andes. Para ellos, y para las familias de quienes no regresaron, lo más difícil estaba a punto de empezar. Mientras el silencio se imponía entre los protagonistas, el resto del mundo no dejó de intentar comprender lo ocurrido a través de libros, películas y documentales. Pero ¿Cómo se reconstruye una vida después de una tragedia así?

La serie documental de tres episodios es un intenso relato en el que se reúnen por primera vez los testimonios de los supervivientes del accidente, las familias de los que no volvieron, de los escritores Piers Paul Read (Viven) y Pablo Vierci (La sociedad de la nieve), y de los cineastas que han llevado esta historia a la gran pantalla, entre ellos Frank Marshall (Viven) y el propio J.A. Bayona (La sociedad de la nieve).

Más allá de la sociedad se estrenará a nivel global en Netflix el 18 de diciembre.

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