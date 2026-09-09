Netflix reveló el tráiler de "Mis muertos tristes", la miniserie basada en cuentos de Mariana Enriquez + Agregar ámbito en









La serie de 4 episodios, dirigida por Pablo Larraín, está protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez.

La serie protagonizada por Mercedes Moran llega a Netflix el 24 de septiembre.

Tras conocerse la noticia de que el filme La virgen de la tosquera, basada en cuentos de Mariana Enriquez, representará a la Argentina en los Premios Goya, Netflix presentó el tráiler de Mis muertos tristes, la nueva serie de 4 episodios basada en los cuentos de la premiada escritora argentina y dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín

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La miniserie celebrará su estreno mundial en la competencia de la Sección Oficial de la 74º edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, antes de su estreno en Netflix el 24 de septiembre.

Protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez, la serie toma pasajes, además de la historia que da titulo, historias y personajes de otras obras de Enriquez, como “Julie” y “Un lugar soleado para gente sombría”.

De qué trata Mis muertos tristes "Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos. Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas", indica la sinopsis oficial.

El director, Pablo Larraín, comentó: “Mis muertos tristes nos muestra una ciudad, una pobreza, una violencia, gente y clases que han sido olvidadas. Hay abandono, muerte y amor, pero en el fondo el terror está en lo cotidiano”.

Elenco de Mis muertos tristes La serie está protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez. Completan el reparto: Carlos Portaluppi, Germán de Silva, la actriz chilena Luz Jiménez. Mis muertos tristes se estrena globalmente el 24 de septiembre, sólo en Netflix.

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