La miniserie de Netflix que conquistó a Quentin Tarantino y tenés que ver

Siete capítulos, una protagonista inolvidable y una historia que convirtió las partidas de ajedrez en escenas cargadas de tensión.

La historia logró captar la atención del público y también recibió elogios de importantes figuras del cine.

Netflix tiene en su catálogo una miniserie que, aún varios años después de su estreno, conserva un lugar destacado entre las producciones más recordadas de la plataforma. Con una sola temporada, logró convertir una historia centrada en el ajedrez en un drama con ritmo cinematográfico .

La producción llamó también la atención de Quentin Tarantino . El director de Pulp Fiction la incluyó entre sus preferencias y describió su estructura como “una película larga en 7 partes” , una mirada que apunta especialmente a la forma en que sus episodios funcionan como capítulos de una única historia.

La protagonista es Beth Harmon, una joven que descubre desde niña una capacidad extraordinaria para el ajedrez y comienza un recorrido que la lleva desde un orfanato hasta las principales competencias internacionales. Pero el ajedrez es apenas una parte del conflicto: detrás del talento aparecen la soledad, las presiones y las adicciones que amenazan con ponerle un freno a su carrera.

La frase de Tarantino sintetiza una de las características centrales de Gambito de dama : sus siete episodios fueron concebidos como un relato cerrado. Scott Frank estuvo a cargo de la creación, escritura y dirección de la producción, mientras que Allan Scott también participó como creador.

Una producción que se convirtió en una de las ficciones más comentadas de la plataforma.

A diferencia de una serie pensada para extenderse durante varias temporadas, la historia tiene un recorrido definido desde el comienzo. Cada capítulo representa una nueva etapa en la vida de Beth y la acerca a desafíos cada vez mayores, tanto frente al tablero como fuera de él.

La mirada del cineasta también se relaciona con el aspecto visual de la producción. Las partidas no se presentan simplemente como movimientos sobre un tablero: las miradas, los silencios, los gestos de los jugadores, la música y el montaje construyen una tensión casi deportiva incluso para quienes no conocen demasiado de ajedrez.

Ese punto fue clave para que la propuesta trascendiera al público habitual de este juego. La serie consigue que una partida tenga consecuencias narrativas y emocionales. Una jugada puede significar una victoria, una derrota, una oportunidad perdida o un nuevo enfrentamiento.

Una propuesta audiovisual que combina una estética cuidada con una narración de ritmo atrapante. Netflix

De qué trata Gambito de dama

La historia sigue a Beth Harmon, quien queda huérfana a los nueve años y es enviada a un orfanato. Allí descubre el ajedrez y rápidamente demuestra tener una capacidad fuera de lo común para comprender el juego y anticipar movimientos.

Su talento comienza a abrirle puertas. Beth pasa de practicar partidas en el sótano de la institución a participar en torneos y enfrentarse con jugadores cada vez más exigentes. Con el tiempo, su objetivo se vuelve más ambicioso: competir al máximo nivel y llegar a enfrentarse con los mejores ajedrecistas.

El camino, sin embargo, está lejos de ser sencillo. La protagonista arrastra una fuerte dependencia a sustancias desde su infancia y, a medida que crece, el alcohol también pasa a ocupar un lugar problemático en su vida. La búsqueda de éxito convive así con una lucha personal que no desaparece cuando consigue reconocimiento.

La serie también aborda la situación de una mujer que intenta abrirse camino en un ambiente dominado históricamente por hombres. Beth debe enfrentarse a rivales que inicialmente la subestiman, pero también a sus propias inseguridades y a la dificultad de sostener los vínculos que construye.

Elenco de Gambito de dama

Anya Taylor-Joy como Beth Harmon

como Beth Harmon Thomas Brodie-Sangster como Benny Watts

como Benny Watts Moses Ingram como Jolene

como Jolene Marielle Heller como Alma Wheatley

como Alma Wheatley Bill Camp como Mr. Shaibel

como Mr. Shaibel Harry Melling como Harry Beltik

como Harry Beltik Isla Johnston como Beth durante su infancia

como Beth durante su infancia Chloe Pirrie como Alice Harmon

como Alice Harmon Christian Seidel como Helen Deardorff

como Helen Deardorff Rebecca Root como Miss Lonsdale

Trailer de Gambito de dama