El ambicioso plan de Netflix para resucitar una popular saga de fantasía

La plataforma prepara una superproducción de casi US$300 millones con Greta Gerwig al frente y una estrategia que combina salas IMAX y estreno posterior en streaming.

Netflix prepara uno de sus proyectos cinematográficos más grandes de los últimos años, con una inversión que ronda los u $s280 millones y una estrategia poco habitual para una compañía que construyó buena parte de su identidad alrededor del streaming. La producción busca recuperar una franquicia literaria, que ya tuvo una primera etapa en la pantalla grande y que ahora tendrá una nueva oportunidad.

El proyecto está encabezado por Greta Gerwig, directora de Lady Bird, Mujercitas y Barbie , quien además escribió el guion. La apuesta suma un elenco de figuras reconocidas internacionalmente y adapta por primera vez para el cine uno de los libros de C. S. Lewis, que funciona como origen cronológico del universo de Narnia .

La nueva adaptación llegará a los cines de todo el mundo el 12 de febrero de 2027 , con funciones especiales en IMAX desde el 10 de febrero. Después de su recorrido por las salas, estará disponible en Netflix a partir del 2 de abril de 2027 .

La película está basada en The Magician's Nephew, novela publicada originalmente por C. S. Lewis en 1955. Aunque fue el sexto libro publicado de la saga, ocupa el primer lugar dentro de la cronología de los acontecimientos narrados en Las crónicas de Narnia. Su historia se sitúa antes de El león, la bruja y el ropero y cuenta acontecimientos vinculados con la creación de Narnia .

Las tres películas anteriores de la franquicia llegaron a los cines entre 2005 y 2010 y recaudaron en conjunto más de u$s1.500 millones a nivel mundial. Sin embargo, la última entrega mostró un rendimiento inferior al de sus antecesoras y la saga perdió fuerza cinematográfica.

¿Quiénes integran el reparto principal de la película?

Daniel Craig, reconocido mundialmente por interpretar a James Bond

Meryl Streep, una de las actrices más premiadas de Hollywood

Carey Mulligan, nominada al Oscar por An Education y Promising Young Woman

Emma Mackey, conocida por Sex Education y Barbie

Ciarán Hinds, actor de Belfast, Tinker Tailor Soldier Spy y numerosas producciones internacionales

Denise Gough, actriz de Andor y Under the Banner of Heaven

Kobna Holdbrook-Smith, con trabajos en cine, televisión y teatro

Susan Wokoma, actriz británica reconocida por Chewing Gum y Enola Holmes

David McKenna, uno de los jóvenes protagonistas

Beatrice Campbell, quien también forma parte del dúo central de personajes

¿Dónde se podrá ver el estreno en cines y en streaming?

La estrategia de distribución será diferente a la habitual para una producción de Netflix. La compañía confirmó que la película tendrá un lanzamiento amplio en salas de cine, con funciones en IMAX a partir del 10 de febrero de 2027 y estreno general el 12 de febrero.

Después de su paso por la pantalla grande, la producción desembarcará en Netflix el 2 de abril de 2027. Esto significa que habrá varias semanas de diferencia entre el estreno cinematográfico y su llegada al streaming, una ventana mucho más extensa que la que históricamente aplicó la plataforma a buena parte de sus películas. Reuters señaló que se trata de un cambio significativo dentro de la estrategia de Netflix para sus producciones cinematográficas.

El primer capítulo de esta nueva etapa se conocerá en febrero de 2027. Si la jugada funciona, Netflix tendrá frente a sí una propiedad con material suficiente para continuar explorando el universo creado por C. S. Lewis. Si no, el costo de la apuesta será difícil de disimular.