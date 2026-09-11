Tras el estreno de su segunda temporada, la serie que pretendía ser la "Yellowstone" de Netflix fue cancelada + Agregar ámbito en









La decisión llega un mes y medio después del estreno de la segunda temporada del drama romántico ambientado en Texas.

El drama romántico ambientado en el oeste no continuará.

Netflix optó por no continuar con una tercera temporada de la serie Ransom Canyon, protagonizado por Josh Duhamel y Minka Kelly. La decisión llega un mes y medio después del estreno de la segunda temporada del drama romántico ambientado en Texas.

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Ransom Canyon es una adaptación de las novelas de Jodi Thomas que tras una audiencia respetable, aunque no masiva, en la primera temporada, se encontró en una situación delicada el año pasado. Finalmente, fue renovada para una segunda temporada más de dos meses después del estreno, con un número reducido de episodios (ocho en lugar de diez) y una renovación creativa que incluyó cambios en el reparto secundario.

La segunda temporada de la serie tuvo un rendimiento inferior al de la primera temporada, registrando 4,1 millones de visualizaciones en su primera semana de estreno, un 43% menos que en su semana de estreno de 2025, que alcanzó los 7,2 millones de visualizaciones.

La serie logró que la primera temporada volviera a entrar en el Top 10 semanal de Netflix durante una semana, lo cual es importante para la plataforma, pero la nueva entrega salió del Top 10 después de solo tres semanas, en comparación con las cuatro de la primera temporada.

De qué trata Ransom Canyon Ransom Canyon narra la historia de Staten Kirkland (Duhamel) y Quinn O'Grady (Kelly), amigos de la infancia convertidos en amantes con un destino trágico, que nunca parecen ser capaces de coordinar sus vidas en el momento adecuado.

La pareja volvió a ponerse a prueba en la segunda temporada, cuando Quinn se comprometió brevemente con otra persona. Sin embargo, a diferencia del final de la primera temporada, en el que Staten y Quinn se separaron, al final se encontraban en un buen momento y seguían juntos. De hecho, a diferencia de la primera temporada, el final de la segunda temporada de Random Canyon no dejó ningún giro inesperado, lo que supuso un alivio para los fans que habían seguido la serie y a sus personajes durante dos temporadas. El final sí que planteó un posible triángulo amoroso para Ellie (Marianly Tejada) y una posible mayor presencia en la tercera temporada para el hermanastro de Staten, Levi, interpretado por Steve Howey, que merecía más que la única escena en la que apareció. En la segunda temporada de Ransom Canyon, el destino del pueblo tejano que da nombre a la serie pende de un hilo mientras las dinastías ganaderas se desmoronan, los corazones cambian de lealtad y el futuro general de la cultura de los pequeños pueblos, basada en la ganadería y la agricultura, se pone en entredicho. April Blair fue la showrunner, creadora y productora ejecutiva. Entre los productores ejecutivos se encontraban los protagonistas Duhamel y Kelly, así como Dan Angel, Bradley Gardner y Joe Fazzio.

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