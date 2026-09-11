La serie estrella de Netflix cayó un 45% en audiencia, pero confirmó su temporada 3

El regreso de Eddie Horniman y Susie Glass enfrenta un panorama inesperado tras el lanzamiento de los nuevos capítulos.

Netflix vuelve a poner a una de sus producciones británicas más reconocidas en el centro de la conversación. La plataforma confirmó nuevos proyectos para varias de sus ficciones del Reino Unido y volvió a apostar por una historia de crimen, aristocracia y negocios ilegales que ya había conseguido una importante repercusión.

La producción creada por Guy Ritchie regresó con nuevos episodios el 3 de septiembre, después del impacto conseguido por su primera entrega en 2024. La segunda tanda mantiene a grandes protagonistas, aunque sus números iniciales muestran una diferencia considerable respecto del debut.

El regreso consiguió posicionarse entre los contenidos más vistos de Netflix en distintos mercados y llegó al primer puesto en numerosos países durante sus primeros días. Es decir, no se trata de un fracaso absoluto , sino de una pérdida importante de audiencia en comparación con el fenómeno que había generado su antecesora.

La primera entrega había llegado en 2024 con una premisa poco habitual: combinar el m undo de la aristocracia británica con organizaciones criminales , humor negro, violencia estilizada y negocios vinculados al cannabis. El resultado encontró rápidamente a su público y convirtió a Eddie Horniman, interpretado por Theo James, en uno de los personajes centrales de esta particular mezcla de drama y comedia.

El intervalo entre ambas entregas también aparece como un posible factor. Pasaron más de dos años desde el estreno de la primera parte hasta el lanzamiento de la segunda , un período en el que el catálogo de las plataformas se renueva de manera permanente. La hipótesis de que parte del público se haya desconectado durante la espera resulta razonable, aunque no existe una explicación oficial que atribuya la caída exclusivamente a ese motivo.

La segunda parte tampoco recibió un rechazo generalizado. La recepción crítica se mantuvo positiva y la producción continuó destacándose por su combinación de diálogos filosos, personajes extravagantes y el sello visual asociado a Ritchie. El problema, entonces, está más relacionado con la magnitud del descenso que con una desaparición del interés.

La ficción británica vuelve a poner en escena a sus personajes más reconocidos. Netflix

The Gentlemen renueva por una temporada 3 en Netflix

El dato que cambia la lectura de las cifras es que la tercera entrega ya fue aprobada. Netflix anunció la renovación el 24 de agosto, incluso antes de que se estrenara la segunda parte. La nueva tanda tendrá nuevamente ocho episodios y Guy Ritchie continuará al frente del proyecto.

El propio director anticipó que el universo de la producción seguirá creciendo y que las consecuencias de las decisiones de sus protagonistas tendrán mayor peso. La declaración llegó antes de conocer los números de la segunda entrega, lo que demuestra que la compañía había tomado la decisión de continuar con la historia con bastante anticipación.

De qué trata The Gentlemen

La historia sigue a Eddie Horniman, un aristócrata británico que hereda inesperadamente la propiedad familiar, después de la muerte de su padre. El problema aparece cuando descubre que el patrimonio está vinculado a un enorme negocio de cannabis y a una estructura criminal que opera detrás de la fachada de respetabilidad de la familia.

A partir de ese momento, Eddie queda atrapado en un mundo que inicialmente pretende abandonar. Allí aparece Susie Glass, interpretada por Kaya Scodelario, una figura clave dentro de la organización criminal y una de las personas con mayor peso en las decisiones que atraviesan al protagonista.

La segunda entrega retoma la historia un año después y muestra a Eddie con una ambición mucho mayor. Ya no se encuentra simplemente tratando de entender el negocio que heredó: busca expandir su imperio, mientras sus vínculos con Susie y Bobby Glass comienzan a ponerse a prueba. La trama también lleva parte de ese entramado hacia Italia y suma nuevos personajes al conflicto.

Trailer de The Gentlemen