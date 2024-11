"Layla and Other Assorted Love Songs", la herida que Eric Clapton convirtió en disco con una banda completamente desconocida

Un 9 de noviembre de 1970 salía a la luz Layla and Other Assorted Love Songs de Derek and The Dominos , y si bien por los nombres propios nada podía indicar que ese disco sería un éxito, nadie sabía que la mente detrás de él era Eric Clapton , uno de los músicos más talentosos de todos los tiempos.

Sin mucho más que eso nació Derek and The Dominos , una banda que funcionó a través de jam sessions y que estaba completamente despojada de egos . Otro músico importante que participó fue Duane Allman , quien estaba grabando el segundo álbum de The Allman Brothers Band. Como estaba grabando en el mismo estudio y con el mismo productor que The Dominos, Clapton lo invitó a grabar y Allman terminó tocando en 11 de las 14 canciones que componen al disco.

derek and the dominos eric clapton 2.png

Las sesiones de Layla and Other Assorted Love Songs se desarrollaron desde finales de agosto hasta principios de octubre de 1970. Clapton y Whitlock escribieron nueve de los temas, ya sea por separado, juntos o con otros compositores, mientras que el resto de las canciones fueron versiones de clásicos como It’s Too Late de Chuck Wills y Little Wing de Jimi Hendrix.

"Layla", la pieza central del disco

La primera palabra del álbum es el título del corte más importante del proyecto. Layla se convirtió en la pieza central de la obra y en el motor de Clapton para seguir el hilo conceptual que planteaba el disco. Y es que Layla en realidad era Pattie Boyd, la mujer de quien Clapton se enamoró perdidamente en 1969 y la esposa por muchos años de George Harrison, amigo íntimo del músico. La forma en la que combatió esos sentimientos fue con heroína y música.

Embed - Layla

Así nació una de las mejores canciones de todo el repertorio de Slowhand, quien convirtió esa herida en la base para construir una simple pero potente narrativa: el amor no correspondido. De esa forma, Clapton navega la tristeza, el desamor y el dolor a través de canciones como Bell Bottom Blues, Nobody Knows You (When You’re Down And Out), Why Does Love Got To Be So Sad?, Have You Ever Loved A Woman y, por supuesto, Layla.

Repercusiones del disco, final de la banda y la vida de sus integrantes

El disco no alcanzó una gran popularidad. Se estancó en el número 16 en los Estados Unidos y no se registró en absoluto en el Reino Unido, en parte porque no estaba bajo el nombre de Clapton, sino un seudónimo extraño y desconocido. La canción Layla fue reeditada y logró alcanzar el Top 10, aunque el resto del álbum no ganó mayor reconocimiento.

Derek and The Dominos realizó una gira por los Estados Unidos durante algunas semanas a fines de 1970, con Allman incluido, que se unió a ellos en el escenario durante tres fechas. Y cuando todo parecía indicar que se grabaría un segundo disco, ocurrió lo que Clapton más temía; las drogas, el alcohol y los egos se llevaron puesto lo que era un proyecto incógnito y de calidad que él comenzaba a valorar.

El guitarrista volvió a hundirse en una adicción a las drogas de la cual le costó salir. Volvió a aparecer en público en un Concierto para Bangladesh con George Harrison en 1971, en el cual se desmayó en el escenario.

Tres años más tarde, su vida se enderezó, ya que lanzó su exitoso segundo disco como solista, 461 Ocean Boulevard, y encima comenzó una relación con Pattie Boyd, la responsable de Layla, con quien se casó cinco años después. La influencia de Boyd en la música es un caso de estudio, ya que además fue la inspiración para Something, la canción que compuso Harrison para el disco Abbey Road con The Beatles y uno de los más conocidos himnos de amor de la historia de la música. En otras palabras, Boyd es la musa definitiva.

eric clapton pattie boyd.avif

La suerte de los otros miembros de la banda no fue por el mismo camino. Radle tocó con Eric Clapton hasta su muerte en 1980. Gordon tuvo una crisis nerviosa en 1983 y asesinó a su madre, por lo que pasó el resto de su vida en una instalación mental, en la cual falleció en marzo de 2023. Y Allman murió en un accidente de motocicleta en 1971. Whitlock, por su parte, no volvería a actuar con Clapton hasta 2003.