Lenny Kravitz reveló que una fan le arrancó cuatro rastas de su cabeza en pleno show

El incidente ocurrió cuando el cantante de 61 años caminó entre la multitud para interpretar su éxito de 1989, "Let Love Rule" durante un show en Australia.

Lenny Kravitz reveló que una fan enloquecida le arrancó cuatro de sus rastas características de la cabeza mientras estaba de gira en Australia.

El incidente ocurrió cuando el cantante de 61 años caminó entre la multitud para interpretar su éxito de 1989, "Let Love Rule", durante el Blue Electric Light Tour (la gira que lo trajo a la Argentina en 2024) en el Brisbane Entertainment Centre el viernes pasado por la noche.

Lenny Kravitz compartió el momento en que una fan le arrancó las rastas en un show en Australia Lenny compartió un clip en sus Historias de Instagram el sábado en el que detalló el impactante incidente, diciendo: "Brisbane, eso fue salvaje. Entonces, cuando salí para 'Let Love Rule', una joven muy emocionada me arrancó cuatro rastas de la parte de atrás de la cabeza. ¿Sabes lo fuerte que tienes que tirar para sacarme eso de la cabeza? ¡Maldita sea, nena!”.

La leyenda cuatro veces ganadora del premio Grammy continuó en el clip: "No voy a dejar de salir a cantar Let Love Rule porque ese es nuestro momento juntos. Brisbane, eres salvaje. Te amo”.

Lenny Kravitz rastas Después de Brisbane, el músico tiene programadas presentaciones en Melbourne este 25 de noviembre, además de Mildura y Adelaida, donde cerrará sus actividades de 2025.

La gira Blue Electric Light se retomará en 2026, arrancando nuevamente el 14 de marzo con un concierto en la Ciudad de México.

