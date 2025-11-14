Afirman que Kanye West será "arrestado de inmediato" en su show en Brasil si hace alguna apología al nazismo







El concierto, que originalmente iba a celebrarse en el hipódromo de Interlagos, fue cancelado el mes pasado, aún no se reveló la nueva locación.

Kanye West podría ser arrestado en Brasil.

Kanye West podría ser arrestado en Brasil si “hace algún tipo apología al nazismo” mientras este en el escenario. El rapero ha lanzado numerosas diatribas antisemitas en línea durante los últimos años, y ha sido vetado de X/Twitter e Instagram varias veces por comentarios que violan sus políticas sobre discurso de odio.

Recientemente se reunió con un prominente rabino de Nueva York llamado Yoshiyahu Yosef Pinto para “asumir la responsabilidad” por el daño causado y disculparse por su trastorno bipolar, que supuestamente le hizo arremeter contra la comunidad judía.

Ahora, ha sido advertido de que cualquier comentario en defensa del nazismo en Brasil podría conllevar su detención inmediata.

Kanye West podría ser detenido en Brasil West, ahora conocido como Ye, tiene previsto actuar en directo en San Pablo el 29 de noviembre. Según un nuevo informe del portal Metrópoles, la Fiscalía del Estado de San Pablo (MPSP) mantendrá a la Policía Antidisturbios en alerta durante el concierto, y los agentes han recibido instrucciones de arrestar al rapero “si canta una canción o hace cualquier tipo de apología del nazismo”.

Medios como Metrópoles y Consequence han informado que la amenaza de arresto también se extiende a Guilherme Cavalcante y Jean Fabrício Ramos (Faublous Fabz), quienes son los promotores del espectáculo, y que la orden se ha dado con la esperanza de impedir que Ye interprete su canción "Heil Hitler", que compartió en mayo.

El concierto, que originalmente iba a celebrarse en el hipódromo de Interlagos, fue cancelado el mes pasado. Desde entonces, el alcalde de San Pablo, Ricardo Nunes, fue declarado que la ciudad no facilitará un espacio público para el evento. Aunque está previsto que West actúe en la ciudad a finales de mes, cabe destacar que todavía no se ha confirmado ningún lugar, lo que significa que puede que no se celebre.