Lenny Kravitz se despidió de Argentina con un show a la altura de su leyenda Por Matias Reynoso







Kravitz volvió a conquistar a su público argentino con un show vibrante y emotivo. Las paradas argentinas del “Blue Electric Light Tour” dejaron dos noches para el recuerdo.

Lenny Kravitz volvió a sacudir la noche de Argentina con su show. @irishsuarez

Lenny Kravitz volvió a encender el Movistar Arena en la segunda noche de su paso por Buenos Aires con un doblete de shows producidos por DF Entertainment. Con la misma intensidad que la noche anterior, el músico ofreció una experiencia inolvidable donde el rock, el soul y el funk se fusionaron en perfecta armonía bajo la guía de un artista que volvió a confirmar porque es una leyenda de la música.

El show comenzó con la fuerza del clásico de clásicos "Are You Gonna Go My Way" y avanzó con éxitos como “Minister of Rock 'n Roll” y “Bring It On” con los que sentó las bases por una noche colmada de éxitos que continúan marcando generaciones. El furor se hizo sentir desde el primer momento, después de todo, el público local lo esperaba ansioso desde su última visita al país en 2019.

Lenny Kravitz 2 x @irishsuarez-16.jpg Durante la noche, Kravitz presentó piezas de su reciente álbum Blue Electric Light (el doceavo de su carrera), donde demostró una vez más la plena vigencia de su proyecto y su talento para dominar la escena del soul rock, con canciones como el single más que pegadizo “TK421”, la emotiva balada “Paralyzed” y la electrizante “Human”.

Antes había pasado canciones como "I'm a Believer", la balada “I Belong to You”, también sonaron "Stillness of Heart", "Believe", "Low" y "The Chamber". A lo largo del show Kravitz se encargó de expresar su amor por el público argentino dedicando sentidas palabras a sus fans.

El clímax de la presentación, llegó con una seguidilla de clásicos inmortales: “Always on the Run”, "It Ain't Over Til It's Over", el mega hit "Again" y su icónica versión de “American Woman”, coronando una noche en la que no faltaron los solos de guitarras y las baterías estremecedoras, para recordar una vez más que Kravitz es un artista que ha sabido cautivar a su público en cada etapa de su carrera. IMG_7556.mov El cierre llegó primero con “Fly Away” y luego con una extensa versión de “Let Love Rule”, canciones que encendieron nuevamente a la multitud en una despedida cargada de emoción. Con un despliegue escénico impecable, una conexión única con sus fans, y una colección refinada de éxitos cosechados a lo largo de una larga y fructífera carrera, Kravitz reafirmó su estatus como uno de los grandes del rock mundial. Su paso por Buenos Aires será recordado como uno de los momentos más destacados del año en la música en vivo.

Temas Rock

Música

Argentina