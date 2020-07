"Kaputt": el regreso a un escritor maldito

Este es un libro cruel” declara Curzio Malaparte para principiar “Kaputt”, una de sus tres obras maestras (las otras son “La piel” y “Técnica del golpe de Estado”). Malaparte fue un gran escritor, figura central del expresionismo y el neorrealismo italiano, que pagó por sus posturas ideológicas con el desprecio de su innegable talento. En “Kaputt” retrata la guerra como fatalidad, como la decisión de los poderosos de retornar a la barbarie. Lleva a ver cómo la destrucción de lo humano es celebrada en fiestas privadas que mezclan el lujo con la banalidad, mucho antes de que lo marcara Hannah Arendt. Se ocupa de una reunión social donde la esposa del Comisario del Tercer Reich en Polonia se deleita en la apología de Robert Schumann mientras los invitados disparan a judíos que buscan escapar por los muros del gueto de Varsovia. Se permite explicarle a dirigentes nazis que Hitler no es un gran hombre, es medio hombre, y acaso “una mujer un tantito histérica”. Si le perdonan ese chiste es porque Malaparte, en realidad, se llama Kurt Erich Suckert, lo de “Malaparte” es un nombre artístico, una paronomasia de Napoleón, y por más que haya nacido en la Toscana es hijo de un alemán, es un ario. Además es un fascista “de la primera hora”. Pero eso no lo salva. El Duce no lo quiere. Lo manda preso, lo envía al exilio, prohíbe varios de sus libros. Y eso que él ha decidido escribir de modo inapropiado pero con las espaldas cubiertas. Bueno, muchas veces lo salvan. Según su biógrafo Maurizio Serra “necesita estar con los ganadores no para medrar sino para ser testigo de la historia y después reinventarla”.