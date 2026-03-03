El 11 de marzo, en el Movistar Arena, dos universos musicales se encontrarán para dar inicio a una velada única. La despedida de Gilberto Gil en Argentina ya tiene invitado de lujo. Kevin Johansen será el artista invitado a abrir el show de Gilberto Gil en Buenos Aires, en el marco de la gira final TEMPO REI TOUR.
Kevin Johansen se une al show de despedida de Gilberto Gil en Argentina: cómo y dónde comprar las entradas
A pocos días del esperado show en Buenos Aires, se confirma este cruce artístico que celebra la canción, la identidad latinoamericana y la libertad creativa.
Las entradas para el show del 11 de marzo están a la venta a través de www.movistararena.com.ar
La gira despedida de Gilberto Gil
TEMPO REI no es solo una gira: es un ritual colectivo, una despedida amorosa y una celebración del tiempo vivido. Con este tour final, Gilberto Gil propone detenerse, mirar hacia atrás y abrazar el presente compartido junto a su público. Un recorrido por su legado musical, profundamente enraizado en la cultura brasileña y en el ADN de varias generaciones.
La gira, con dirección artística de Rafael Dragaud y dirección musical de Bem Gil y José Gil, reúne a una banda estelar que acompañará a Gilberto Gill en este último gran viaje por escenarios internacionales. Buenos Aires será testigo de una noche cargada de historia, emoción y música trascendental.
