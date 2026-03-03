SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

3 de marzo 2026 - 15:37

Kevin Johansen se une al show de despedida de Gilberto Gil en Argentina: cómo y dónde comprar las entradas

A pocos días del esperado show en Buenos Aires, se confirma este cruce artístico que celebra la canción, la identidad latinoamericana y la libertad creativa.

El legendario músico brasileño se despide de los escenarios.

El 11 de marzo, en el Movistar Arena, dos universos musicales se encontrarán para dar inicio a una velada única. La despedida de Gilberto Gil en Argentina ya tiene invitado de lujo. Kevin Johansen será el artista invitado a abrir el show de Gilberto Gil en Buenos Aires, en el marco de la gira final TEMPO REI TOUR.

A pocos días del esperado show en Buenos Aires, se confirma este cruce artístico que celebra la canción, la identidad latinoamericana y la libertad creativa. La presencia de Kevin Johansen como opening suma una capa más de emoción a una noche que ya promete ser inolvidable.

Las entradas para el show del 11 de marzo están a la venta a través de www.movistararena.com.ar

La gira despedida de Gilberto Gil

TEMPO REI no es solo una gira: es un ritual colectivo, una despedida amorosa y una celebración del tiempo vivido. Con este tour final, Gilberto Gil propone detenerse, mirar hacia atrás y abrazar el presente compartido junto a su público. Un recorrido por su legado musical, profundamente enraizado en la cultura brasileña y en el ADN de varias generaciones.

La gira, con dirección artística de Rafael Dragaud y dirección musical de Bem Gil y José Gil, reúne a una banda estelar que acompañará a Gilberto Gill en este último gran viaje por escenarios internacionales. Buenos Aires será testigo de una noche cargada de historia, emoción y música trascendental.

