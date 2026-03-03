Rubén Blades vuelve a la Argentina con su "Fotografías Tour": cómo y dónde conseguir las entradas

Blades anunció que luego de esta gira que lo trae a la Argentina y que se extenderá hasta el 2027, tiene pensado comenzar el cierre de su etapa en los escenarios.

El mundialmente reconocido cantautor, actor y activista panameño, Rubén Blades , anuncia su regreso a Buenos Aires con la gira "Fotografías", que toma nombre de su última producción musical, ganadora del Grammy Latino como mejor Álbum de Salsa y nominado el Premio Grammy (anglosajón) como mejor Álbum de Música Tropical.

La gira con la que el año pasado ya ha visitado varias ciudades de Estados Unidos, Perú, Colombia y continúa este año por Italia, Suiza, Inglaterra, Alemania, Francia y España, volverá a Latinoamérica, comenzando el jueves 11 de agosto en el Auditorio Sodre de Montevideo para seguir el 14 del mismo mes en el Movistar Arena de Santiago de Chile y finalizar en Buenos Aires , en el Movistar Arena el día Domingo 16 de agosto.

La preventa exclusiva para clientes del Banco Galicia será a partir del 4 de marzo a las 16hs, con 6 cuotas sin interés con tarjeta Visa del mencionado banco. La venta general será a partir del 5 de marzo a las 16hs. Ambas instancias a través de www.movistararena.com.ar

Hace pocos días, Blades anunció que luego de esta gira que lo trae a la Argentina y que se extenderá hasta el 2027, tiene pensado comenzar el cierre de su etapa en los escenarios.

Sin ser una decisión abrupta, la idea del artista es iniciar una transición hacia una etapa artística más pausada, enfocada en la creación y un poco más lejos del ritmo habitual de las giras.

Comenta Blades en su blog “Apuntes desde la esquina”:

“... El 2027 sería mi último año activo en giras con la banda de Roberto Delgado, aunque es posible que continuemos grabando juntos. Anhelo estar de regreso y de manera más permanente en Panamá, a más tardar en 2028...”.

“... Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público que nos apoya en los conciertos.”

Con más razón estamos ante una oportunidad única de ver en vivo a un artista que marcó generaciones y que durante años sus conciertos han sido espacios de encuentro entre generaciones que encuentran en sus canciones relatos que los identifican.

Rubén Blades, quien cambió la forma en que el mundo escucha salsa, es historia viva de la música y este tour es una celebración de su extraordinaria carrera. Será un encuentro irrepetible, con un seleccionado especial de su repertorio, que incluye temas de su nuevo álbum Fotografías, así como de los clásicos de la música en español Siembra y Buscando América -y más-, como "Pedro Navaja", “Plástico”, "Decisiones", "Amor y Control" , entre otros.

Blades, reconocido con 25 premios Grammy (13 Latinos y 12 anglos), para esta ocasión especial, estará acompañado por la Roberto Delgado Big Band, integrada por 20 músicos panameños que lo acompañan desde el año 2010.