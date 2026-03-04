Selena Gomez confirmó la teoría de que la canción de Taylor Swift "Dorothea" se trata sobre ella + Seguir en









Gómez puso fin a las especulaciones, confirmando que ella es la sospechosa de la canción durante un episodio reciente de la serie web de su esposo Benny Blanco y el artista Lil Dicky.

Ambas cantantes son amigas desde hace mucho tiempo.

Selena Gomez confirmó una antigua teoría de los fans de que "Dorothea" de Taylor Swift trata sobre ella.

Los fanáticos han sospechado durante mucho tiempo que la canción, que apareció en el álbum de Swift de 2020, "Evermore", trata sobre Gomez, con letras como " la chica que dejó su pequeño pueblo para perseguir los sueños de Hollywood " y " eres una reina vendiendo sueños, vendiendo maquillaje y revistas".

Al hablar sobre por qué se conecta con la música de Swift a un nivel más personal, Gomez dijo que Swift había escrito al menos dos canciones que reflejan sus caminos desde estrellas adolescentes, a trabajar como mujeres adultas en Hollywood, hasta ahora encontrando a sus respectivas parejas. (Gomez se casó con el productor musical Blanco en septiembre pasado, y Swift se comprometió con la estrella de la NFL Travis Kelce en agosto).

“Bueno, 'Dorothea' trata sobre mí, una de sus canciones”, explicó Gomez. “Siento que hay muchos momentos importantes que me definieron, desde las relaciones hasta la familia, el amor y el odio, y todo lo demás. Estábamos tratando de entenderlo porque yo tenía 15 años y ella 18, y no sabíamos realmente qué estaba pasando. Así que nunca nos hemos visto de otra manera. Así que, cuando la escucho, me impresiona mucho la elocuencia con la que está escrita”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PopBase/status/2028851936460448183&partner=&hide_thread=false Selena Gomez confirms ‘dorothea’ by Taylor Swift was written about her.pic.twitter.com/Jmjp1M1U3G — Pop Base (@PopBase) March 3, 2026 Gómez también reveló que una segunda canción inédita, titulada "Family", que fue escrita "fácilmente hace una década", también trataba sobre su amistad. Explicó que la letra habla del sueño de Gomez de estar en el cine, mientras que el de Swift era actuar en estadios llenos. "Ahora, cuando escucho esa canción, ambas cosas nos han sucedido", dijo. “Lo sobrevivimos como pudimos”, añadió Gómez. “Es absolutamente increíble que después de 17 años de amistad, de múltiples desamores, historias de amor, historias de cariño y de la vida, ambos terminamos, por suerte, comprometidos casi al mismo tiempo, y eso fue lo mejor”.