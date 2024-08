Liza Minnelli reveló que está escribiendo sus memorias

“Desde que tuve la edad suficiente para poner lápiz sobre papel, la gente me pidió que escribiera libros sobre mi carrera, mi vida, mis amores, mi familia”, dijo Minnelli a People. “'¡Absolutamente no! ¡Cuéntalo cuando me haya ido!' era mi filosofía”. Ahora, sin embargo, el ícono dijo que ha cambiado de opinión, debido a ciertos “eventos desafortunados” con respecto a cómo ha sido retratada en los últimos años.

Minnelli incluso proporcionó ejemplos, mencionando su reciente aparición presentando la mejor película en los Oscar con Lady Gaga, el documental de 2024 Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story y la miniserie de Ryan Murphy Halston, calificándolas de “una aparición saboteada en los Oscar”, “una película con medias verdades retorcidas” y “una miniserie reciente que simplemente no lo hizo bien”, respectivamente. “Todo hecho por personas que no conocían a mi familia y realmente no me conocen a mí”, agregó.

"Al final, ¡estaba furiosa!", continuó. "Una noche, mientras cenábamos, decidí que era mi propia historia... que la iba a compartir con ustedes por todo el amor que me han dado".