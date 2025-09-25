Disney y 20th Century Studios presentaron un nuevo tráiler de la tercera película de Avatar del director James Cameron, titulada Avatar: Fuego y Ceniza. Su estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2025, tres años después de Avatar: El Camino del Agua.
La película "Avatar: Fuego y Cenizas" de James Cameron presentó un nuevo tráiler
Su estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2025, tres años después de Avatar: El Camino del Agua.
Al igual que "El Camino del Agua" presentó al clan acuático Metkayina de Pandora, "Fuego y Ceniza" presentará un nuevo grupo llamado el Pueblo de Ceniza.
Además de Sam Worthington y Zoe Saldaña, el elenco que regresa incluye a Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass, Joel David Moore, Edie Falco y Dileep Rao. Oona Chaplin interpreta a Varang, líder del Pueblo de las Cenizas. David Thewlis y Michelle Yeoh también se unen al reparto.
Tráiler de Avatar: Fuego y Ceniza
"El Camino del Agua" y "Fuego y Ceniza" se concibieron originalmente como una sola película, pero Cameron las dividió en dos películas independientes una vez que comenzó el guion y se desarrolló una historia extensa.
La primera entrega de Avatar se estrenó en 2009 y se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos a nivel mundial. Aún mantiene ese récord, con una recaudación total de más de 2.900 millones de dólares. Su secuela, Avatar: El Camino del Agua, se estrenó más de una década después, en 2022, y recaudó 2.300 millones de dólares en taquilla, superando a Titanic, la película de Cameron, como la tercera más taquillera de todos los tiempos. El rendimiento de las dos películas de Avatar solo se ve superado por Avengers: Endgame, que recaudó 2.700 millones de dólares en 2019.
Avatar: Fuego y Ceniza llegará a los cines 18 de diciembre.
