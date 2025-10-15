Maxi López viajó de urgencia a Suiza y abandonaría MasterChef Celebrity: quién sería su reemplazo

Tras el alarmante mensaje de su mujer Daniela Christiansson en redes sociales, embarazada de siete meses, el exfutbolista voló a Ginebra para el reencuentro.

Maxi López viajó de urgencia a Suiza tras un accidente domestico de su pareja , Daniela Christiansson. Por lo que, el exfutbolista habría dejado temporalmente las grabaciones de MasterChef Celebrity . Hasta el momento, Telefe estaría negociando dos reemplazantes .

La noticia fue confirmada por Adrián Pallares en el programa Intrusos. “Una semana va a estar allá… evidentemente ha grabado y adelantado lo suficiente como para poder irse. Luego volverá un mes entero a seguir grabando” , expresó el periodista. "Telefe, antes de partir, le impuso condiciones. Le dijo: 'Sí o sí, el próximo martes al mediodía tenés que estar acá para volver a grabar el programa'" , ratificó.

Yanina Latorre contó que el canal querría a Zaira Nara en el reality como sustituta. Por otro lado, la otra posibilidad la aventuró Paula Varela en su cuenta de X, donde aseguró que "el reemplazo de Maxi López en MasterChef es Marley".

Actualmente, Daniela Christiansson se encuentra embarazada de siete meses y su accidente lo hizo público en sus historias de Instagram relatando lo que había ocurrido. Ella permanecía en Suiza, mientras que Maxi se instalaba temporalmente en Buenos Aires debido a las grabaciones del reality conducido por su expareja, Wanda Nara .

esposa de Maxi López El posteo de la modelo sueca contando detalles del accidente doméstico.

Por otra parte, este miércoles, al tiempo que Maxi emprendía el vuelo de regreso a Suiza, Daniela publicó un extenso mensaje en sus historias de Instagram para dar su versión y despejar rumores. “Primero, muchas gracias por todos los mensajes de apoyo. Lo que pasó este lunes fue intenso, pero ya pasó y estamos bien. Sí, Maxi está volviendo y eso nos pone muy contentas”, comenzó relatando la modelo.

“No, no estoy enojada. Sé bien cuáles son los objetivos de Maxi al estar lejos de nosotras en estos momentos, incluso estando yo embarazada. Las razones son importantes y sus objetivos más grandes de lo que muchos pueden imaginar. Hay toda una estrategia detrás y él conoce bien los límites. Sé que jamás haría algo que pudiera ponernos en riesgo o hacernos mal. Tomamos juntos la decisión de hacer este sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo. ¿Duele? Sí, claro. Estoy agotada porque estoy en la parte final del embarazo, pero lo que más me duele es que lo extrañamos mucho. Igual, me pone feliz verlo disfrutar de sus hijos y pasar tiempo con su familia y amigos”, agregó.

Al finalizar su mensaje, Daniela se refirió a Wanda, desmintiendo cualquier tipo conflicto: “Y no, no hay ningún drama con Wanda. Todo está bien, todo tranquilo y en paz. Tenemos muchas ganas de verlo en MasterChef y acompañarlo desde acá con todo nuestro amor. Gracias por el cariño y el respeto siempre”.