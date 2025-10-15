La intensa película de Netflix sobre los hooligans del fútbol polaco: violencia que invade la plataforma







Un relato crudo y sin filtros, basado en hechos reales sobre una historia violenta en el mundo del deporte.

La cruda película que muestra e mundo de las barras en Polonia, disponible en Netflix. Créditos: Netflix.

Llega a Netflix "Furioza 2", una apuesta arriesgada que mezcla acción, intriga y crudeza. La película retoma una trama importada de Polonia, adentrándose en el mundo de lo que en nuestro país llamamos "barras bravas". Desde su estreno, promete sacudir al espectador con escenas de confrontación, dilemas morales y choques internos entre la lealtad y la traición.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una de las virtudes de la película es cómo logra integrar un enfoque narrativo centrado en el carácter humano (traumas, vínculos rotos, destinos cruzados) dentro de un universo violento regido por reglas no escritas. A esto se suma una estética cuidada, ambientación polaca auténtica y actuaciones intensas que aportan credibilidad al relato.

Furioza 2 Llegó a Netflix la película que muestra el submundo del fútbol polaco. Créditos: Netflix.

De qué trata Furioza 2, el estreno de Netflix Tras un asesinato que sacude los cimientos de la organización, Golden asume el liderazgo de Furioza, una banda de hinchas violentos cuya seña de identidad es la brutalidad y la lealtad inquebrantable. Pero el nuevo jefe no solo debe consolidar su poder dentro del grupo, sino también proyectar sus ambiciones más allá de las fronteras.

Golden impulsa una expansión internacional de las operaciones de Furioza, llevando sus actividades violentas, criminales, de control territorial, a un plano donde deberá lidiar con enemigos internos y externos, alianzas frágiles y conflictos morales. Además, el retorno de figuras del pasado como Dawid (quien intentó dejar atrás el mundo de la barra) pone en tensión los vínculos de sangre, la traición y la honestidad en zonas grises entre la lealtad y el engaño.

Netflix: tráiler de Furioza 2 Embed - Furioza 2 | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Furioza 2 Mateusz Damiecki (Golden)

Szymon Bobrowski (Marcin “Mrówka” Mrówczyski)

Lukasz Simlat (Jacek Bauer)

Mateusz Banasiuk (Dawid)

Weronika Ksikiewicz (Ewa “Dzika” Drzewiecka)

Wojciech Zieliski (Kaszub)

Temas Netflix

Películas