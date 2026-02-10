El cuarto capítulo de "El Caballero de los Siete Reinos" marcó un hito dentro del universo de "Game of Thrones" + Seguir en









Esta ficción se posiciona como el segundo spin-off oficial de la franquicia, sumándose al éxito de "House of the Dragon".

Las aventuras de Dunk y Egg están llegando a su momento de definición.

El cuarto episodio de A Knight of the Seven Kingdoms (El Caballero de los Siete Reinos), estrenado el 6 de febrero en HBO Max (se adelanto por el Super Bowl LX), ya se perfila como uno de los momentos más celebrados del universo de Game of Thrones.

El capítulo titulado “Siete” del spin-off de Game of Thrones vimos a Duncan pedir un juicio por combate luego de que lo encarcelaran por golpear al príncipe Aerion. Sin embargo, el joven Targaryen retruca y pide que se realice un Juicio de Siete en el que se enfrentan esa cantidad de caballeros por lado.

De acuerdo con IMDb, el episodio ostenta una calificación de 9.7 con más de 29 mil calificaciones de usuarios, superando ampliamente los puntajes previos de la temporada (9.1, 8.3 y 8.2). La cifra no solo representa un logro para la producción, sino que consolida el interés por esta etapa histórica de Westeros.

De qué trata El Caballero de los Siete Reinos Un siglo antes de los acontecimientos de Game of Thrones, dos héroes improbables recorren Westeros…un joven caballero valiente pero ingenuo, Ser Duncan el Alto (Peter Claffey), y su diminuto escudero, Egg (Dexter Sol Ansell). Ambientada en una época en la que la línea Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y la memoria del último dragón todavía no se ha desvanecido, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos improbables e incomparables amigos.

La producción busca ofrecer un tono más íntimo y aventurero, alejándose momentáneamente de las grandes batallas a escala épica para centrarse en el desarrollo de sus protagonistas y la exploración del reino bajo una luz diferente.

¿Cuáles son los capítulos mejor valorados de Game of Thrones en IMDb? Con su impresionante 9.7, el cuarto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos logró colarse entre los mejores episodios de toda la franquicia. Por ahora comparte la tercera posición con otros siete episodios entre los que aparecen “Blackwater” o “The Mountain and the Viper”. En el segundo puesto, con un puntaje de 9.8 queda “Hardhome”, el episodio 8 de la quinta temporada en el que Jon Snow tiene su primer encuentro con el Rey de la Noche. El podio lo conforman tres episodios con 9.9, estos son: “The Rains of Castamere”, el noveno de la tercera temporada, (mejor conocido como “La Boda Roja), “Battle of Bastards”, noveno de la sexta temporada, que enfrenta a Jon Snow contra Ramsay Bolton, y “Winds of Winter”, el décimo y último de la sexta temporada, en el que vemos a Cersei destruir el Septo de Baelor y a Daenerys llegar por fin a Westeros.