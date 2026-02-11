"El Caballero de los Siete Reinos" no estrenó este domingo: cuándo llega el próximo episodio en HBO Max + Seguir en









La plataforma modificó su grilla y postergó el lanzamiento semanal de uno de sus contenidos por un evento de deportes.

El Caballero de los Siete Reinos se enmarca en el contexto narrativo del mundo de Game of Thrones.

HBO Max decidió postergar el nuevo episodio de "El Caballero de los Siete Reinos" para evitar que su estreno coincida con la transmisión del Super Bowl, uno de los eventos televisivos de futbol americano más conocido mundialmente. El cambio implicó postergar un episodio y adelantar el capítulo anterior al viernes previo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La maniobra modificó el patrón de consumo semanal y generó confusión entre los seguidores. Sin embargo HBO Max no podía permitirse arriesgar los niveles de visualización y engagement frente a un programa de tanta competencia.

El-Caballero-de-los-Siete-Reinos-episodio-4 Cuándo llega el próximo episodio y qué se puede esperar HBO Max confirmó que el capítulo cinco se estrenará el domingo 15 de febrero y a partir de esa fecha se retomará el calendario habitual. El nuevo episodio profundizará el recorrido de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, con un foco mayor en las tensiones sociales y políticas que atraviesan las etapas previas a los grandes conflictos conocidos del universo Game of Thrones.

Para Warner Bros. Discovery, cada episodio funciona como un activo semanal destinado a prolongar la permanencia de los usuarios dentro de la plataforma. En ese marco, el regreso al calendario habitual apunta a recuperar la previsibilidad del consumo y reforzar la fidelidad de una audiencia que sigue de cerca cada movimiento dentro del universo creado por George R. R. Martin.

Trailer de "El Caballero de los Siete Reinos" Embed - El Caballero de los Siete Reinos | Tráiler Oficial | HBO Max Reparto Peter Claffey - Ser Duncan “Dunk” the Tall

Dexter Sol Ansell - Egg

Daniel Ings - Ser Lyonel “The Laughing Storm” Baratheon

Bertie Carvel - Prince Baelor “Breakspear” Targaryen

Shaun Thomas - Ser Raymun “The Reluctant” Fossoway

Finn Bennett - Prince Aerion “Brightflame” Targaryen

Ross Anderson - Ser Humfrey Hardyng

Edward Ashley - Ser Steffon Fossoway

Tanzyn Crawford - Tanselle

Sam Spruell - Prince Maekar Targaryen

Henry Ashton - Prince Daeron “the Drunken” Targaryen

Danny Webb - Ser Arlan of Pennytree

Tom Vaughan-Lawlor - Plummer

Paul Hunter - Lord Ashford

Daniel Monks - Ser Manfred Dondarrion

Cara Harris - Lady Gwin

Russell Simpson - Lord Medgar Tully

Youssef Kerkour - Steely Pate

William Houston - Ser Robyn Rhysling

Donal O'Hanlon - Ashford Herald