HBO Max decidió postergar el nuevo episodio de "El Caballero de los Siete Reinos" para evitar que su estreno coincida con la transmisión del Super Bowl, uno de los eventos televisivos de futbol americano más conocido mundialmente. El cambio implicó postergar un episodio y adelantar el capítulo anterior al viernes previo.
"El Caballero de los Siete Reinos" no estrenó este domingo: cuándo llega el próximo episodio en HBO Max
La plataforma modificó su grilla y postergó el lanzamiento semanal de uno de sus contenidos por un evento de deportes.
La maniobra modificó el patrón de consumo semanal y generó confusión entre los seguidores. Sin embargo HBO Max no podía permitirse arriesgar los niveles de visualización y engagement frente a un programa de tanta competencia.
Cuándo llega el próximo episodio y qué se puede esperar
HBO Max confirmó que el capítulo cinco se estrenará el domingo 15 de febrero y a partir de esa fecha se retomará el calendario habitual. El nuevo episodio profundizará el recorrido de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, con un foco mayor en las tensiones sociales y políticas que atraviesan las etapas previas a los grandes conflictos conocidos del universo Game of Thrones.
Para Warner Bros. Discovery, cada episodio funciona como un activo semanal destinado a prolongar la permanencia de los usuarios dentro de la plataforma. En ese marco, el regreso al calendario habitual apunta a recuperar la previsibilidad del consumo y reforzar la fidelidad de una audiencia que sigue de cerca cada movimiento dentro del universo creado por George R. R. Martin.
Reparto
-
Peter Claffey - Ser Duncan “Dunk” the Tall
Dexter Sol Ansell - Egg
Daniel Ings - Ser Lyonel “The Laughing Storm” Baratheon
Bertie Carvel - Prince Baelor “Breakspear” Targaryen
Shaun Thomas - Ser Raymun “The Reluctant” Fossoway
Finn Bennett - Prince Aerion “Brightflame” Targaryen
Ross Anderson - Ser Humfrey Hardyng
Edward Ashley - Ser Steffon Fossoway
Tanzyn Crawford - Tanselle
Sam Spruell - Prince Maekar Targaryen
Henry Ashton - Prince Daeron “the Drunken” Targaryen
Danny Webb - Ser Arlan of Pennytree
Tom Vaughan-Lawlor - Plummer
Paul Hunter - Lord Ashford
Daniel Monks - Ser Manfred Dondarrion
Cara Harris - Lady Gwin
Russell Simpson - Lord Medgar Tully
Youssef Kerkour - Steely Pate
William Houston - Ser Robyn Rhysling
Donal O'Hanlon - Ashford Herald
