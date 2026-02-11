SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

"El Caballero de los Siete Reinos" no estrenó este domingo: cuándo llega el próximo episodio en HBO Max

La plataforma modificó su grilla y postergó el lanzamiento semanal de uno de sus contenidos por un evento de deportes.

El Caballero de los Siete Reinos se enmarca en el contexto narrativo del mundo de Game of Thrones.

HBO Max decidió postergar el nuevo episodio de "El Caballero de los Siete Reinos" para evitar que su estreno coincida con la transmisión del Super Bowl, uno de los eventos televisivos de futbol americano más conocido mundialmente. El cambio implicó postergar un episodio y adelantar el capítulo anterior al viernes previo.

La maniobra modificó el patrón de consumo semanal y generó confusión entre los seguidores. Sin embargo HBO Max no podía permitirse arriesgar los niveles de visualización y engagement frente a un programa de tanta competencia.

Cuándo llega el próximo episodio y qué se puede esperar

HBO Max confirmó que el capítulo cinco se estrenará el domingo 15 de febrero y a partir de esa fecha se retomará el calendario habitual. El nuevo episodio profundizará el recorrido de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, con un foco mayor en las tensiones sociales y políticas que atraviesan las etapas previas a los grandes conflictos conocidos del universo Game of Thrones.

Para Warner Bros. Discovery, cada episodio funciona como un activo semanal destinado a prolongar la permanencia de los usuarios dentro de la plataforma. En ese marco, el regreso al calendario habitual apunta a recuperar la previsibilidad del consumo y reforzar la fidelidad de una audiencia que sigue de cerca cada movimiento dentro del universo creado por George R. R. Martin.

Trailer de "El Caballero de los Siete Reinos"

Embed - El Caballero de los Siete Reinos | Tráiler Oficial | HBO Max

Reparto

  • Peter Claffey - Ser Duncan “Dunk” the Tall

  • Dexter Sol Ansell - Egg

  • Daniel Ings - Ser Lyonel “The Laughing Storm” Baratheon

  • Bertie Carvel - Prince Baelor “Breakspear” Targaryen

  • Shaun Thomas - Ser Raymun “The Reluctant” Fossoway

  • Finn Bennett - Prince Aerion “Brightflame” Targaryen

  • Ross Anderson - Ser Humfrey Hardyng

  • Edward Ashley - Ser Steffon Fossoway

  • Tanzyn Crawford - Tanselle

  • Sam Spruell - Prince Maekar Targaryen

  • Henry Ashton - Prince Daeron “the Drunken” Targaryen

  • Danny Webb - Ser Arlan of Pennytree

  • Tom Vaughan-Lawlor - Plummer

  • Paul Hunter - Lord Ashford

  • Daniel Monks - Ser Manfred Dondarrion

  • Cara Harris - Lady Gwin

  • Russell Simpson - Lord Medgar Tully

  • Youssef Kerkour - Steely Pate

  • William Houston - Ser Robyn Rhysling

  • Donal O'Hanlon - Ashford Herald

