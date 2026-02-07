HBO Max sumó a su catálogo la serie ideal para los fanáticos de las novelas de época + Seguir en









Esta nueva ficción brasilera de época está causando furor en el público latinoamericano.

Esta nueva serie brasilera está entre lo más visto de HBO Max. Imagen: HBO Max

HBO Max continúa ampliando su oferta de ficciones históricas con series que combinan drama, romance y contexto social. En ese marco, la plataforma apostó por una nueva telenovela de época que busca conquistar tanto a quienes disfrutan del género como a quienes siguen estrenos internacionales.

Se trata de Doña Beja, una serie inspirada en hechos reales que recrea un período histórico con fuerte impronta romántica y conflictos de poder. La producción brasileña ya forma parte del catálogo y promete convertirse en una de las propuestas más comentadas del streaming.

Doña Beja La serie brasileña que está causando furor en HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata Doña Beja, la exitosa novela que sumó HBO Max La historia está basada en la vida de Ana Jacinta de São José, una figura emblemática del Brasil del siglo XIX que desafió las normas sociales y se convirtió en un personaje tan admirado como polémico. La ficción reconstruye su ascenso en una sociedad marcada por desigualdades y rígidas jerarquías.

La trama se sitúa en Araxá hacia 1815 y sigue la evolución de Beja desde una joven enamorada hasta una mujer influyente que aprende a moverse entre el poder y los intereses políticos. Su historia combina amor, traiciones y luchas personales en un contexto histórico intenso.

A lo largo del relato, la protagonista enfrenta secuestros, manipulaciones y conflictos sociales que la llevan a construir una vida independiente y controversial. El eje central pasa por su búsqueda de libertad, su influencia en la sociedad y el impacto que genera su figura.

