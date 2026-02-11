El creador de "El Caballero de los Siete Reinos" reveló que un cambio de la serie respecto al libro fue un "error"

El más reciente episodio se convirtió en uno de los mejor valorados por los fans de todo el universo de "Game of Thrones".

La serie de HBO es un éxito entre los fans del universo de George R.R. Martin.

El Caballero de los Siete Reinos de HBO y HBO Max está recibiendo un montón de elogios de los fans. El cuarto episodio de la precuela de Game of Thrones , el más reciente, se considera el mejor de la serie hasta la fecha . Con una calificación de 9.7 en IMDb, se posicionó entre los mejores de todo el universo televisivo (incluye a la serie House of The Dragon ).

Un factor que los fanáticos han aprovechado es la fidelidad del programa al material original del autor George R.R. Martin (algo que también fue extremadamente importante para Martin).

Pero el showrunner Ira Parker admitió el martes que cometió un error al adaptar el material.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, un fan reprendió a Parker por omitir un diálogo en la novela corta de Martin, El Caballero Errante, entre Dunk ( Peter Claffey ) y el herrero Steely Pate ( Youssef Kerkour ). En la novela, Dunk se dirige a la justa —y, según él, a su perdición— y es recibido respetuosamente por varios miembros de la aldea. Confundido, Dunk le pregunta al herrero: "¿Por qué? ¿Quién soy yo para ellos?". Steely Pate responde: "Un caballero que recordó sus votos" .

“Muchos lectores consideran que esto es el alma y la moraleja de toda la novela”, reprendió el fan. “El impacto no solo proviene del intercambio en sí, sino de su cuidadosa ubicación en el punto más bajo de Dunk, antes de que se dé cuenta de que algún campeón ha respondido a su llamado… Es una elección extraña dada la fidelidad que has mostrado a la novela”.

Parker respondió sin rodeos: "La verdad es que fue un error mío. No es el primero ni el último en esta serie. Esa escena estuvo en el guion en un momento dado, pero luego se eliminó. Estoy de acuerdo en que 'un caballero que recuerda sus votos' es el alma de esta historia, pero creo que sigue siendo fundamental en la serie, incluso si omití esta escena por pura estupidez... puede que no se diga explícitamente, pero las acciones de Dunk siguen siendo las mismas".

Un lector elogió a Parker por su franqueza: "Debo decir que creo que su honestidad es realmente refrescante".

De qué trata El Caballero de los Siete Reinos

Un siglo antes de los acontecimientos de Game of Thrones, dos héroes improbables recorren Westeros…un joven caballero valiente pero ingenuo, Ser Duncan el Alto (Peter Claffey), y su diminuto escudero, Egg (Dexter Sol Ansell). Ambientada en una época en la que la línea Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y la memoria del último dragón todavía no se ha desvanecido, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos improbables e incomparables amigos.

La producción busca ofrecer un tono más íntimo y aventurero, alejándose momentáneamente de las grandes batallas a escala épica para centrarse en el desarrollo de sus protagonistas y la exploración del reino bajo una luz diferente.

El Caballero de los Siete Reinos estrena sus episodios los domingos a las 23:59 en HBO y HBO Max.