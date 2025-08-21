Llega a Radio 10 "Alguien tiene que ceder", con la conducción de Rosario Ayerdi

Radio 10 anunció el estreno de Alguien tiene que ceder, un programa conducido por Rosario Ayerdi que se emitirá los domingos de 17 a 19 a partir del 24 de agosto. La propuesta combina análisis de la actualidad política y económica, además de incluir temas policiales y deportivos.
La conductora estará los domingos de 17 a 19 junto a Rodolfo "Gringo" Cingolani en deportes, Leo García en policiales y Guido Agostinelli en economía.
"Alguien tiene que ceder", el nuevo programa de Radio 10
Ayerdi, integrante del equipo de C5N, tendrá ahora su propio espacio en AM 710 con un análisis agudo de la realidad nacional e internacional, sumado a información exclusiva.
A la conductora la acompañarán Rodolfo "Gringo" Cingolani en deportes, Leo García en policiales y Guido Agostinelli en economía.
El ciclo buscará generar un espacio de diálogo en un año marcado por la confrontación política. “Porque en tiempos de grietas, elegimos tender puentes”, afirmó la conductora al presentar el programa.
