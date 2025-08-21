Llega a Radio 10 "Alguien tiene que ceder", con la conducción de Rosario Ayerdi







La conductora estará los domingos de 17 a 19 junto a Rodolfo "Gringo" Cingolani en deportes, Leo García en policiales y Guido Agostinelli en economía.

Rosario Ayerdi conducirá Alguien tiene que ceder los domingos en Radio 10.

Radio 10 anunció el estreno de Alguien tiene que ceder, un programa conducido por Rosario Ayerdi que se emitirá los domingos de 17 a 19 a partir del 24 de agosto. La propuesta combina análisis de la actualidad política y económica, además de incluir temas policiales y deportivos.

"Alguien tiene que ceder", el nuevo programa de Radio 10 Ayerdi, integrante del equipo de C5N, tendrá ahora su propio espacio en AM 710 con un análisis agudo de la realidad nacional e internacional, sumado a información exclusiva.

A la conductora la acompañarán Rodolfo "Gringo" Cingolani en deportes, Leo García en policiales y Guido Agostinelli en economía.

El ciclo buscará generar un espacio de diálogo en un año marcado por la confrontación política. “Porque en tiempos de grietas, elegimos tender puentes”, afirmó la conductora al presentar el programa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Radio10/status/1958564489369973229?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1958564489369973229%7Ctwgr%5E61bedb8b882ea20fc58b4be273e2a7db285bd962%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fratingcero%2Falguien-tiene-que-ceder-el-nuevo-programa-radio-10-la-conduccion-rosario-ayerdi-n211951&partner=&hide_thread=false Alguien Tiene Que Ceder



El nuevo programa de Radio 10 con la conducción de Rosario Ayerdi (@rosarioa)



Desde este domingo de 17 a 19hs, un espacio para entender la política, la economía, la actualidad policial y el deporte con mirada aguda y datos exclusivos. pic.twitter.com/DNJutQRoDR — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) August 21, 2025