Estos son los signos más artísticos del zodíaco, según la IA

Un análisis digital reveló cuáles son los perfiles del horóscopo que tienen más inclinación por la creatividad y cuentan con un talento estelar.

La inteligencia artificial no sólo puede escribir textos o crear imágenes, también puede analizar los astros . Por eso, en esta oportunidad analizó los rasgos zodiacales y elaboró un ranking con los signos más ligados al arte, la sensibilidad y la imaginación.

Desde la pintura hasta la música, pasando por la danza y la escritura, algunas personas parecen tener una conexión desde el nacimiento con la creatividad. Según el estudio, esa predisposición estaría marcada por el signo solar , influenciando la manera en la que cada uno expresa su mundo interior.

El signo de los peces es el primero en esta lista por su naturaleza soñadora y empática , que lo vuelve capaz de captar emociones profundas y traducirlas en arte. La gente de piscis suele destacarse en disciplinas como la pintura, la poesía o la música.

Este signo regido por Venus, el planeta de la belleza , tiene un talento natural para lo estético. Disfruta de la armonía visual y del equilibrio en las formas. Por eso las personas de este signo suelen tener un gran ojo para el diseño, la moda y la decoración.

Leo

El carisma leonino se convierte en una presencia escénica imponente. La gente que pertenece a este signo suele sobresalir en la actuación, la danza o el canto, ya que disfrutan ser el centro de atención. Pero además de su brillo personal, este signo pone pasión y entusiasmo en cada proyecto artístico.

Cáncer

Cáncer es un signo al que le cuesta mucho abrirse, por eso es que canaliza sus emociones más profundas a través del arte. Es común que encuentre en la escritura, la fotografía o el cine una manera distinta de expresar lo que no dice con palabras.

Tauro

Este es otro signo gobernado por Venus, por eso tauro combina su talento manual con una profunda conexión con lo sensorial. A este signo le atraen los materiales, las texturas y los colores. Su arte suele reflejar paciencia y amor por los detalles, lo que lo destaca en disciplinas como la escultura, la cerámica o la música.