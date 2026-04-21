A 10 años de la muerte de Prince: del impacto de "Purple Rain" a una particular noche en Lanús

A una década de su muerte, su figura sigue conquistando a generaciones que ni siquiera habían nacido cuando él dominaba las listas de éxitos.

Hoy se cumplen diez años desde que el mundo de la música despidió a Prince , uno de sus exponentes más singulares. Prince no solo era un músico; era un arquitecto de realidades. A una década de su muerte , su figura sigue conquistando a generaciones que ni siquiera habían nacido cuando él dominaba las listas de éxitos.

La historia de Prince Rogers Nelson , o simplemente Prince, comienza con una ambición casi arrogante. A finales de los 70, un joven prodigio de Minnesota irrumpió en la industria con una condición innegociable: el control total. En su álbum debut, For You (1978), se encargó de la producción, los arreglos y la ejecución de los 27 instrumentos presentes en el disco.

Fue el creador del "Minneapolis Sound" , una mezcla revolucionaria de sintetizadores gélidos, funk lascivo y guitarras de rock que desafiaron la segregación racial de las radios estadounidenses. Prince no era "música negra" para negros ni "música blanca" para blancos; era una explosión cromática que nadie podía ignorar.

Si los 80 tienen un epicentro cultural, ese es 1984. Fue el año en que Prince, junto a su banda The Revolution , lanzó Purple Rain . No fue solo un disco; fue un movimiento sísmico. El álbum vendió más de 25 millones de copias y la película homónima lo consagró como una estrella de cine, logrando el hito inédito de tener el álbum, el sencillo y la película número uno simultáneamente en los Estados Unidos.

La importancia de Purple Rain radica en su equilibrio perfecto. Logró unir la sensibilidad del pop, la agresividad de la guitarra eléctrica de Jimi Hendrix y la espiritualidad del gospel. Su balada principal, de casi nueve minutos, se convirtió en un himno universal de redención. Con este álbum, Prince no solo alcanzó la cima; redefinió lo que significaba ser una estrella pop: alguien que podía ser vulnerable y poderoso, andrógino y sexual, sagrado y profano.

Prince vs. Michael Jackson: el duelo de los siglos

La prensa los alimentó como archienemigos: el Rey del Pop contra el Genio de Minneapolis. Pero su relación era una partida de ajedrez constante. En 1983, durante un show de James Brown, Michael Jackson subió al escenario a bailar y luego sugirió que invitaran a Prince. Este último subió, tocó la guitarra, intentó un paso de baile, se cayó sobre una farola de utilería y casi derriba la escenografía. Prince se fue humillado y, según sus allegados, pasó toda la noche pensando cómo superar a Michael.

La rivalidad llegó a su punto álgido cuando Jackson le ofreció el dúo para la canción Bad. Prince reveló más tarde que lo rechazó tras leer la letra: "La primera frase es 'tu trasero es mío'. Le dije: '¿Quién le va a cantar eso a quién? Porque seguro que no me lo vas a cantar a mí'".

Años más tarde, se dijo que Prince invitó a Michael a jugar al ping-pong en Paisley Park solo para golpearlo con la pelota en el cuerpo y demostrarle quién era el más fuerte. Era una competencia feroz de respeto disfrazada de desdén; mientras Michael buscaba la perfección comercial, Prince buscaba la supremacía técnica.

image Michael Jackson y Prince ante la mirada del productor musical Quincy Jones.

El mito argentino: 77 minutos en River y una noche en Lanús

El paso de Prince por la Argentina en enero de 1991 es uno de los capítulos más surrealistas del rock nacional. El promotor Daniel Grinbank logró traerlo en el pico de su era Nude Tour para la segunda jornada del festival Rock & Pop, pero la negociación fue un calvario. Prince exigió un piano de cola blanco que hubo que traer de apuro y se mostró distante desde el primer minuto.

El show en River Plate dejó al público con un sabor agridulce: duró apenas 77 minutos. Prince, molesto por el sonido y la frialdad de un estadio que no terminaba de entender su propuesta minimalista, cumplió el contrato al milímetro y se retiró sin siquiera decir "adiós".

Sin embargo, lo más increíble ocurrió esa misma madrugada, Prince terminó en La Casona de Lanús. La producción contactó al dueño, Atilio Casini, quien aceptó abrir el boliche exclusivamente para el músico. Prince llegó en una limusina negra escoltada por motos, acompañado por su banda y sus bailarinas, "Diamond" y "Pearl".

En la oscuridad de Lanús, el genio se sentó en un reservado del primer piso, pidió agua mineral y observó a sus bailarines adueñarse de la pista mientras él, oculto tras sus anteojos, analizaba el ambiente. No bailó, no cantó, solo fue una presencia espectral y divina en medio del conurbano bonaerense. A las 4 de la mañana, tan misteriosamente como llegó, desapareció en la noche.

El dolor invisible y el final en Paisley Park

Detrás de la imagen de invulnerabilidad, Prince libraba una batalla contra su propio cuerpo. Décadas de saltos desde pianos usando tacones de diez centímetros destrozaron sus caderas. Fiel a su mística, ocultó su dolor crónico durante años.

Ese sufrimiento lo llevó a una dependencia silenciosa de los analgésicos. Sus últimos días fueron un reflejo de su vida: reclusivo y dedicado a la música. El 21 de abril de 2016, una sobredosis accidental de fentanilo terminó con su vida. Murió solo en un ascensor, un final trágico y solitario para el hombre que había hecho bailar a millones.

10 años después, el efecto "Stranger Things" y la conquista de una nueva generación

A diez años de su partida, la música de Prince vuelve a cobrar un protagonismo inesperado. Su catálogo ha experimentado un crecimiento explosivo en plataformas como Spotify tras su aparición estratégica en el final de la serie Stranger Things, estrenado el pasado 31 de diciembre.

Desde aquel episodio, la canción "Purple Rain" ha experimentado un aumento del 243% en las reproducciones globales y un impactante 577% específicamente entre la Generación Z. El fenómeno no terminó ahí: "When Doves Cry" también subió un 200% en reproducciones globales. En total, el consumo de su catálogo aumentó un 190%.

"Nos dijeron que era una posibilidad muy remota, así que cruzamos los dedos", confesó Matt Duffer, creador de la serie. "Los herederos de Prince no suelen permitir que esa canción se licencie fuera de la película original".

Este suceso confirma que Prince es atemporal. Diez años después de su muerte, no es una pieza de museo, sino una fuerza viva que sigue conectando con la angustia y el éxtasis de los jóvenes.