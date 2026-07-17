Crecen las versiones sobre quién sería la artista que cante el Himno Nacional en la final del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Varias personas esperan que una artista nacional cante frente a la Scaloneta. Así, más de un nombre comenzó a circular y las especulaciones crecen.

Varias artistas circularon en las últimas horas sobre quién sería la que canta frente a la Scaloneta.

La expectativa por la final del Mundial 2026 crece de cara al domingo ante el enfrentamiento entre la Argentina y España. En ese sentido, y con el recuerdo de Qatar 2022, el público comenzó a especular sobre quién podría ser la cantante que interprete el Himno Nacional junto a los jugadores de la Scaloneta en la previa del partido.

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Así, en las últimas horas comenzó a circular que sería Soledad Pastorutti la que tenga el honor de representar musicalmente al plantel. El nombre de la artista santafesina, una de las voces más representativas de la música popular argentina, simboliza una presencia fuerte para uno de los momentos más emotivos de la jornada y se sumó a la lista de otras cantantes esperadas como Lali Espósito.

Soledad Pastorutti cantaría el Himno Nacional en la final del Mundial 2026 La elección de “La Sole” tendría un fuerte valor simbólico para el plantel y para los hinchas, ya que su canción “Brindis” se transformó en los últimos años en una especie de himno íntimo de la Selección argentina, especialmente durante el ciclo más exitoso de la historia reciente.

Soledad ya tiene experiencia en la interpretación del Himno Nacional en eventos deportivos de máxima exposición y su presencia en la final aparece como un guiño directo a la identidad nacional, al folclore y a la emoción popular que rodea al equipo argentino.

Soledad ya tiene experiencia en la interpretación del Himno Nacional en eventos deportivos de máxima exposición. Piden que Lali vuelva a cantar el himno en la final del Mundial 2026 La clasificación de la Selección argentina a una nueva final del Mundial 2026, tras vencer 2-1 a Inglaterra, desató una ola de entusiasmo entre los hinchas, que rápidamente trasladaron las tradicionales cábalas a las redes sociales.

Entre los pedidos que más fuerza cobraron apareció uno muy particular: que Lali Espósito vuelva a cantar el Himno Nacional Argentino antes de la final frente a España, tal como lo hizo en la definición de Qatar 2022 ante Francia. Apenas terminó la semifinal, comenzaron a multiplicarse las publicaciones que reclamaban el regreso de la artista para repetir una de las imágenes más recordadas del último título mundial. Una de las publicaciones más compartidas mostraba una foto de Lali acompañada por la frase: "Calentá que entrás". La propuesta recibió miles de reacciones y comentarios de los fanáticos. La cantante no pasó por alto la campaña impulsada por los hinchas y respondió en la misma publicación. "LPM", escribió, utilizando la conocida abreviatura de "La puta madre".

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