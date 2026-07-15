Anthony Hopkins lanzará su primer álbum de música a los 88 años + Agregar ámbito en









Se trata de una composición de música clásica, en la que hace guiños a su niñez y otros momentos de su vida. Lleva trabajando en le proyecto hace más de seis décadas.

El álbum está inspirado en su infancia, su familia, su tierra natal y diversas experiencias personales. Gentileza: RollingStone

El actor Anthony Hopkins, uno de los más reconocidos del cine contemporáneo y ganador de dos premios Oscar, empezará una nueva etapa artística a sus 88 años. El intérprete lanzará Life is a Dream, su primer álbum de música clásica, una obra que reúne composiciones creadas a lo largo de más de seis décadas y que será publicada el próximo 21 de agosto.

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El intérprete galés presentó además el primer adelanto del disco, Bracken Road, una pieza inspirada en los recuerdos de su infancia en Margam, al sur de su país.

Las obras fueron interpretadas por la Philharmonia Orchestra de Londres bajo la dirección del venezolano Gustavo Dudamel, con la participación de los solistas Gregorio Nieto, en violonchelo, y Sergio Tiempo, en piano. Las grabaciones se realizaron en el Alexandra Palace de Londres.

Anthony Hopkins lanza su primer álbum de música clásica a los 88 años View this post on Instagram "La música fue mi primer deseo, mi primera vocación; compuse música toda mi vida. Algunas de estas piezas me acompañaron durante décadas y aún hoy vuelvo a ellas", expresó Hopkins al anunciar el proyecto, que calificó como uno de los mayores honores de su carrera.

De qué se trata Life is a Dream, el primer disco de Anthony Hopkins El álbum reúne composiciones escritas en diferentes etapas de su vida y está inspirado en su infancia, su familia, su tierra natal y diversas experiencias personales. Entre ellas figura My Fatherland, dedicada a sus orígenes en Port Talbot y a la memoria de su padre.

Aunque esta será su primera producción discográfica de música clásica con Decca Classics, la relación de Hopkins con la composición se remonta a su niñez: comenzó a tocar el piano a los cuatro años y escribió sus primeras piezas durante la adolescencia, además de haber compuesto la banda sonora de la película August (1996), que también dirigió. En 2014 publicó un primer trabajo con obras propias interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Birmingham. Dudamel destacó que Hopkins "es uno de esos artistas excepcionales cuya voz creativa trasciende cualquier medio" y aseguró que la misma sensibilidad y profundidad emocional que caracterizan su trabajo como actor también están presentes en sus composiciones.

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