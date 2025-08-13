El exmarido de la modelo fue derivado a la Alcaidía Departamental, luego de que este miércoles recibiera una condena de 19 años de prisión.

Claudio Contardi va a quedar alojado en la DDI de Zárate Campana y será fichado por el Servicio Penitenciario Federal, según fuentes oficiales.

El exmarido de Julieta Prandi fue derivado a la Alcaidía Departamental, luego de que este miércoles recibiera una condena de 19 años de prisión.

Pasadas las 11 de la mañana se conoció el veredicto en la última audiencia del juicio, tras varias jornadas en las que se presentaron numerosas pruebas, testimonios y declaraciones de ambas partes.

Claudio Contardi fue sentenciado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi , y los jueces ordenaron su detención inmediata. El tribunal, integrado por Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, sostuvo en su fallo que el acusado provocó un “grave daño a la salud mental de la víctima de manera reiterada”.

Contardi recibió la resolución sentado en el banquillo de los acusados, junto a su defensor, a quien despidió pocos minutos después de escuchar la condena.

La modelo no estuvo presente durante la lectura del fallo. Según trascendió, se enteró de la sentencia cuando llegaba al palacio judicial. En la sala sí se encontraban el fiscal que llevó adelante la acusación, la psicóloga que acompaña a Prandi y varios familiares de la denunciante.

Con este veredicto, concluye un proceso judicial que expuso en detalle los episodios denunciados por Prandi, marcando un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia de la modelo y conductora.