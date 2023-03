Llega una serie documental sobre Ed Sheeran







Ed Sheeran: The Sum of It All debutará mundialmente el 3 de mayo en Disney+.

Una serie documental de cuatro partes titulada: Ed Sheeran: The Sum of It All, mostrará cómo un niño poco común con tartamudez saltó a la fama y cómo nacieron sus éxitos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De los productores ganadores del premio Emmy Fulwell 73 Productions (Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium, Adele: One Night Only, The Grammy Awards) y Disney Branded Television, la serie debutará mundialmente el 3 de mayo en Disney+.

Ed Sheeran: The Sum of It All, es anunciado como una visión definitiva de la vida privada de Sheeran, comparte pensamientos sobre cómo este momento difícil lo ha influido a él y a su nueva música.

Ed Sheeran_ The Sum Of It All _ Official Trailer _ Disney+.mp4 Disney+ El próximo sexto álbum de estudio de Sheeran, “-” (pronunciado “Subtract”), se lanzará el 5 de mayo a través de Atlantic en los EE. UU., Atlantic/Asylum Records en el Reino Unido y Atlantic/Warner Music en el resto del mundo, con el sencillo principal "Eyes Closed" llega el 24 de marzo.

“Siempre he sido muy reservado en mi vida personal y privada; el único documental que he hecho ha sido uno que se centró en mi composición”, dijo Sheeran. “Disney se acercó a mí para hacer un documental de cuatro partes, y sentí que era el momento adecuado para abrir la puerta y dejar entrar a la gente. Espero que la gente lo disfrute”. La serie se divide en cuatro partes: “Amor”, “Pérdida”, “Equilibrio” y “Vida”.