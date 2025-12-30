Cómo será el funeral de Brigitte Bardot en una de las playas más famosas del mundo con vista al mar Mediterráneo + Seguir en









La actriz será despedida en Saint-Tropez, donde vivió más de medio siglo. La ceremonia será en la iglesia Notre-Dame-de-l’Assomption y se proyectará en pantallas grandes.

El entierro se llevará a cabo "en la más estricta intimidad" en un cementerio con vista al mar Mediterráneo.

La muerte de la actriz y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot conmovió al mundo del cine francés y mundial. Tras su partida a los 91 años, será despedida en Saint-Tropez la semana próxima y la ceremonia será transmitida en pantallas grandes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El lugar de su despedida no es azaroso: allí Bardot vivió durante más de medio siglo. La ceremonia está programada para el 7 de enero en la iglesia Notre-Dame-de-l’Assomption y será transmitida en dos pantallas instaladas en el puerto y en la plaza central Place des Lices, según informó el ayuntamiento de Saint-Tropez en un comunicado el lunes.

Cómo será el funeral de Brigitte Bardot El entierro se llevará a cabo "en la más estricta intimidad" en un cementerio con vista al mar Mediterráneo, agregó el comunicado y después de la ceremonia habrá un homenaje público para los admiradores en un sitio cercano.

“Brigitte Bardot estará para siempre asociada con Saint-Tropez, de la cual fue la embajadora más deslumbrante”, indicó el texto y agregó que “a través de su presencia, personalidad y aura, marcó la historia de nuestra ciudad”. La estrella de cine se estableció en su villa de la Riviera, La Madrague, en Saint-Tropez y se retiró de la industria cinematográfica en 1973 a los 39 años.

brigitte bardot animales La estrella de cine se estableció en su villa de la Riviera, La Madrague, en Saint-Tropez y se retiró de la industria cinematográfica en 1973. El llamado cementerio marino, donde están enterrados los padres de Bardot, es también el lugar de descanso final de otras celebridades, incluido el cineasta Roger Vadim, el primer esposo de Bardot.

Murió Brigitte Bardot, ícono del cine, la música y feroz activista por los derechos de los animales La legendaria actriz y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot, una de las figuras más emblemáticas de la cultura francesa y símbolo de una era, murió este domingo a los 91 años, según informó la fundación que lleva su nombre en un comunicado oficial. Bardot, nacida en París en 1934, alcanzó la fama internacional en 1956 con "Y Dios creó a la mujer", dirigida por Roger Vadim, quien fue también su marido. Su presencia en pantalla, marcada por una belleza arrolladora y un espíritu libre, la consagró como icono del cine europeo de las décadas de 1950 y 1960 y figura central en el cambio cultural hacia una representación más audaz de la sexualidad femenina. Más allá de su carrera cinematográfica, Bardot también incursionó en la música y grabó numerosos discos. Sin embargo, tras retirarse de la actuación en la década de 1970, dedicó gran parte de su vida a la protección de los animales, creando en 1986 la Fundación Brigitte Bardot, comprometida con la defensa del bienestar animal.

Temas Películas

Mediterráneo