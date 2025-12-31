"Homo Argentum", el salvavidas del cine argentino en un año de salas vacías

Se perdieron alrededor de dos millones de espectadores. Aún así, el cine argentino aumentó su convocatoria respecto al 2024 gracias a “Mazel Tov”, “Belén” y especialmente a “Homo Argentum”.

Después de que los cines argentinos atravesaran sus peores vacaciones de invierno desde 2009 , el cierre del año también termina con números desalentadores: se perdieron alrededor dos millones de espectadores, según datos de Ultracine, la consultora argentina que mide cifras del sector. Aún se desconocen datos oficiales, pero, en comparación al 2024, hay una caída del casi 6%.

Sin embargo, entre tanta oscuridad, hubo una luz: el éxito de “Homo Argentum” no solo salvó la taquilla local , sino que se posicionó como la tercera película más vista del año con 1.829.383 entradas vendidas por debajo de “Lilo & Stich” (3.778.583) y “Minecraft: la película” (1.846.257). Aunque la obra de Mariano Cohn y Gastón Duprat con Guillermo Francella había originado una nueva grieta en los argentinos, logró estar a la par de los tanques de Hollywood. No hay mala publicidad. La última vez que una producción argentina había tocado estas cifras fue con “El Clan” de Pablo Trapero en 2015.

Por otro lado, tanto “Mazel Tov” (368.009) de Adrián Suar y “Belén” (147.746) de Dolores Fonzi , entre las 15 elegidas para ser candidata de los Oscar , lograron tener una gran convocatoria superando a “El Jockey”, la película más vista del 2024 con 132.430 tickets cortados.

Fue un año con oferta local diversa. Aun así, la demanda dejó mucho que desear. De los 33 millones de espectadores del 2025, casi tres millones corresponden al cine argentino, pero el 65% fue gracias a “Homo Argentum”. Además de la producción de Adrián Suar y de la preseleccionada al Oscar, aparecen casos como el de “El Novio de Mamá” que superó las 78 mil de entradas vendidas. Una comedia familiar con Jose Maria Listorti y Dani “La Chepi” que se convirtió en una opción elegida en las vacaciones de invierno.

Después hay casos de films nacionales que necesitaron un tiempo considerable en pantalla para lograr cifras de cinco números. Por ejemplo, “Tesis de una Domesticación” , la adaptación de la novela homónima de Camila Sosa Villada protagonizada por ella, llegó a los veinte mil espectadores tras meses en cartelera. Y “Gatillero” de Cris Tapia Marchiori , un plano secuencia de acción, luego de 15 semanas y un poco menos de suerte, logró superar los diez mil.

Gatillero.png Luego de 15 semanas, "Gatillero" superó los diez mil espectadores.

Los números se vuelven agrios con propuestas valiosas ovacionadas internacionalmente como “El Príncipe de Nanawa”, un documental con una duración exigente (casi cuatro horas) de Clarisa Navas que rozó los tres mil espectadores o “Las Corrientes” de Milagros Mumenthaler que solo vendió 990 entradas.

Por otro lado, este año pisó fuerte el género de terror local: se estrenaron 13 películas. Entre ellas se destacaron, “1978” (24.348) de Nicolás Onetti y Luciano Onetti o “Nadie va a Escuchar tu Grito” (7.288) de Mariano Cattaneo. Sin embargo, producir en cantidad no es garantía de éxito. Por lo menos, no en el cine nacional. El género convocó 39.167 espectadores, representando apenas el 1,4% de la taquilla total del cine argentino y menos del 1% del público del terror exhibido en general.

Un año protagonizado por salas vacías

¿Acaso se dejó de ver películas? ¿El espectador no apuesta por la producción local? Las cifras de las plataformas de streaming demuestran todo lo contrario. “27 Noches” de Daniel Hendler y “La Mujer de la Fila” de Benjamín Ávila superaron los 6 millones de espectadores en sus dos primeras semanas de estreno en Netflix -una convocatoria con la que ni siquiera “Homo Argentum” pudo soñar-. Sin embargo, las mismas películas no lograron vender ni una cantidad similar de entradas en salas: la obra de Henlder llegó a los 3.640 espectadores mientras que la de Ávila alcanzó los 32.650.

la mujer de la fila1 "La Mujer de la Fila" de Benjamín Ávila superó los 6 millones de espectadores en Netflix y los 30 mil en cines.

El público está, pero no en las salas. En España, por ejemplo, la concurrencia cayó un 8%. El crecimiento de las plataformas de streaming influenciaron en los hábitos del consumo audiovisual. Ahora el cine no se encuentra solo en la pantalla grande. El factor económico también es uno de los motivos de la baja concurrencia, pero no el primordial. Por ejemplo, en la última edición de la Fiesta del Cine - semana en la que las cadenas tiene un valor accesible de entradas - se cortaron solo 525.000 tickets. En cambio, su primera edición, que se realizó en noviembre de 2016 y duró un solo día, tuvo 325.000 espectadores. Un 62% de lo que juntó en siete jornadas de este año.

La incertidumbre no sólo atormenta a la producción local, sino que también a los cines argentinos. Las salas necesitan al público, pero parece que no es mutuo. Una de las alternativas que se encontraron fue reestrenar clásicos cinematográficos, desde la trilogía de "El Padrino" hasta "Diario de una Pasión" volvieron a la pantalla grande. El factor experiencia es algo que las plataformas no pueden replicar. Lo viejo llegó para quedarse.

¿Y para la taquilla local? ¿Hay algún salvavidas a la vista? Que sigan apareciendo milagros como lo fue "Homo Argentum".