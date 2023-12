"Loca" y "ridícula", la fuerte pelea entre Moria Casán y Pampita en el Bailando

Por su parte, Pampita desmintió ser tal cosa y aseguró que puntúa “como se me antoja". "Entonces, no digas «regalar» porque yo no regalo nada. Yo tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, soy una señora que nunca falta", se defendió La One.

"Ay, qué sensible que está Moria hoy. Me banco todos los días que les regales diez a todos los participantes que bailan pésimo. ¡Y me la re banco, eh! Nunca digo nada, me quedo callada. Y te la pasás regalando puntaje a todo el mundo. ¡Yo también soy una señora de 45 años! No sos solo vos una señora. Yo soy una gran señora, mucho más señora que vos, capaz", disparó Pampita, visiblemente enojada.

Moria Casán a Pampita: "Loca y ridícula"

Entonces, Moria la volvió a cruzar: “Dejá de gritar, loca. Dejá de decir que regalamos notas, ridícula”.

“¿Qué te pensás? ¿Que me vas a ningunear vos a mí? Hace años que no me dejo ningunear por nadie. Ni por vos, ni por nadie. ¡Conmigo no te metas!, subió el tono Carolina. “Y siguió: A mí no me ningunea nadie. Me ninguneaban hace siete años acá. Hace mucho tiempo que no me ningunea nadie. ¿Por qué no te hacés cargo? ¿Qué es lo que te duele?”.

“Respetá a la gente mayor, ¡ridícula!”, retrucó Moria mientras la tensión tocaba el techo del estudio del Bailando.