Los Caballeros de la Quema llegan al C Art Media: cómo y dónde comprar las entradas

Será la primera vez que la banda toque en este espacio, en un show que se anticipa multitudinario pero con espíritu intimista, ideal para vivir de cerca la intensidad de una de las bandas fundamentales del rock argentino.

El show será el próximo 30 de abril.

El jueves 30 de abril, Los Caballeros de la Quema se presentarán en Complejo C Art Media en una noche que promete reunir lo mejor de su historia con la potencia de su presente.

Cómo y dónde comprar las entradas para Los Caballeros de la Quema en el C Art Media Entradas saldrán a la venta a partir del miércoles 11 de marzo por Passline.

image Con su característico formato de recitales largos, llenos de sorpresas y rock and roll, el grupo repasará los grandes clásicos que marcaron a varias generaciones: Avanti Morocha, Fulanos de Nadie, Sapo de otro pozo, Oxidado, Otro jueves cobarde y Todos atrás y Dios de 9, entre muchos otros. Tampoco faltarán las canciones de Fiesta de Zombis , su más reciente trabajo discográfico, con el que la banda continúa ampliando un repertorio que sigue sumando nuevas páginas a su historia.

El show llega luego de un gran momento para el grupo: en octubre del año pasado presentaron ese disco en el Movistar Arena Buenos Aires, con un concierto que confirmó la vigencia y el poder de convocatoria de la banda.

En el marco de una agenda cargada de shows por todo el país, Los Caballeros de la Quema vienen de presentarse en febrero en la Fiesta Nacional del Mate en Paraná. La gira continuará de la siguiente manera: Sábado 28 de marzo – Córdoba – El Rescoldo, junto a Los Caligaris

Miércoles 29 de abril – Goya, Corrientes – Fiesta Nacional del Surubí

Sábado 2 de mayo – Santa Fe, Santa Fe – Festival Tribu En cuanto a la cita del 30 de abril en el Complejo C Art Media, será una nueva oportunidad para comprobar por qué Los Caballeros de la Quema siguen convocando multitudes: canciones que forman parte de la memoria del rock nacional y una banda que, lejos de vivir de la nostalgia, continúa escribiendo su propia historia sobre el escenario.

