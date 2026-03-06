Tras agotar entradas en tiempo récord, Alejo Igoa suma un cuarto show en Buenos Aires

Una multitud será parte de una experiencia colmada de diversión, muchos juegos y desafíos junto al creador más convocante de YouTube.

Alejo Igoa no es solo el youtuber más visto de Latinoamérica, sino el creador de contenidos que más ha impactado, evolucionado y crecido en los últimos años. Superándose en su manera de inventar, proyectar, y borrar los límites ha consolidado un lazo muy sólido con sus leales seguidores, aumentando día a día su llegada global.

Luego de confirmar su llegada al Movistar Arena el 3 de abril a las 15hs, Alejo Igoa inmediatamente tuvo que sumar dos nuevas fechas que ahora vuelven a agotarse en cuestión de horas. Tal es así, que el youtuber más convocante confirma su cuarta función para el día 3 de abril a las 20hs.

Las entradas se encontrarán disponibles desde el viernes 6 de marzo a las 17hs a través de www.movistararena.com.ar con todos los medios de pago y 3 cuotas sin interés en Tarjetas de Débito Naranja X.

De esta manera, El Show de Alejo Igoa en Vivo, convertirá por primera vez al Movistar Arena en un set más del mundo inigualable de Alejo y sus amigos, una experiencia inmersiva que invitará a la gente a ser parte de juegos, desafíos y mucha diversión.

Solo en 2025 Alejo Igoa sumó 43,7 millones de nuevos seguidores, ubicándose en el podio mundial de crecimiento detrás de MrBeast. Este insuperable creador de contenidos argentino sigue sorprendiendo, arrasando con los récords y siendo elegido por la gente al momento de sumergirse en el infinito universo de Youtube.

Decidido por completo a forjar un camino de éxito, completamente abocado a todos los detalles que implican sus creaciones, buscando la perfección y la superación constante, Alejo es un apasionado de lo que hace, y no deja de soñar e imaginar nuevos horizontes. Por eso esta fecha en Buenos Aires asegura ser una locura.

Alejo Igoa comenzó su canal de YouTube en 2014, y con el paso de los años se convirtió en uno de los creadores más grandes en habla hispana. Su contenido suele incluir vlogs, retos y videos creativos pensados para un público joven y familiar.

En el año 2023 alcanzó los 20 millones de suscriptores en su canal de YouTube, convirtiéndose en el primer youtuber argentino en conseguir este hito. Además fue distinguido con el premio a “Líder Digital del año” en la terna más importante de los Elliot’s Awards, entrega realizada en la Ciudad de México, un reconocimiento a los líderes digitales de habla hispana que, mediante su talento, esfuerzo, originalidad e impacto están generando material altamente relevante en las redes sociales.

En los últimos años ha logrado más hitos importantes: ha ganado premios como Mejor Youtuber del Año en los Premios Martín Fierro Digital y, a finales de 2025, superó los 100 millones de suscriptores, convirtiéndose en el primer creador de contenido en español en alcanzar esa cifra, recibiendo la Placa de Diamante Rojo, la máxima distinción que otorga YouTube. Hasta ahora, solo un puñado de cuentas internacionales lo habían conseguido, entre ellas PewDiePie, MrBeast, T-Series, Cocomelon, Like Nastya, Vlad and Niki, SET India y WWE, logrando un paso que cambia el mapa virtual mundial.