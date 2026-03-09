Pusieron nuevas entradas a la venta para los shows de Tan Biónica en Vélez: cómo y dónde comprarlas + Seguir en









Después de diez años sin lanzar música nueva, la banda conformada por Chano, Bambi, Diega y Seby vuelve a encontrarse con su público en un momento muy especial.

Tan Biónica vuelve a Vélez.

El 27, 28 y 29 de marzo, Vélez será el punto de encuentro entre generaciones de fans de Tan Biónica. Los clásicos que siguen sonando en cada rincón y las canciones de “El Regreso” en vivo por primera vez convivirán en un show que mezcla nostalgia, presente y futuro con la potencia escénica que caracteriza a la banda.

Después de diez años sin lanzar música nueva, la banda conformada por Chano, Bambi, Diega y Seby vuelve a encontrarse con su público en un momento muy especial. A días de los esperados shows, se habilitaron nuevas localidades.

Cómo y dónde comprar las entradas para Tan Biónica en Vélez Las entradas ya están disponibles a través de www.enigmatickets.com, con todos los medios de pago a través de Modo o Mercado Pago. Hay 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA VISA únicamente a través de la app BBVA o Modo.

image Después de una década sin publicar música nueva, “El Regreso” marcó el inicio de una nueva etapa y ya se convirtió en uno de los lanzamientos más fuertes del año 2025, superando los 60 millones de streams globales y debutando completo en el Top 50 de Argentina con canciones como “Tus Cosas” (feat. Airbag), “El Problema del Amor”, “Boquitas Pintadas” (feat. Nicki Nicole), “El Alma en el Camino”, “Mi Vida” (feat. Andrés Calamaro), “En Mi Mundo”, “Mil Días”, “Santa María”, “X=4” y “La Invención” y se ubicó dentro del Top 10 a nivel mundial.

Con esta nueva producción, Tan Bionica reafirma su identidad musical y la conexión única con el público que los acompaña desde sus comienzos El disco combina el sonido clásico que los consagró con una nueva frescura que conquistó tanto a sus fans históricos como a las nuevas generaciones. Más madura, más fuerte y con la misma energía que siempre los distinguió, la banda llega al escenario para ofrecer un show que promete ser inolvidable.

Luego de sus tres presentaciones en Vélez, Tan Bionica iniciará una gira por el interior de Argentina con fechas confirmadas en Tucumán el 04 de abril, Santa Fe el 11 de abril y Mendoza el 18 de abril. Luego, llegarán a México el día 10 de septiembre.

