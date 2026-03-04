Nonpalidece cierra su gira de verano con un nuevo show en el Konex: cómo y dónde comprar las entradas + Seguir en









Las fechas realizadas en El Bolsón, Monte Hermoso, Mar del Plata, Colón, Córdoba y más marcaron una temporada de gran convocatoria y consolidaron el gran presente que atraviesa el grupo.

La banda de reggae cierra su gira de verano.

El verano 2026 encontró a Nonpalidece recorriendo distintos escenarios del país y reafirmando su conexión con el público en cada presentación. Las fechas realizadas en El Bolsón, Monte Hermoso, Mar del Plata, Colón, Córdoba y más marcaron una temporada de gran convocatoria y consolidaron el gran presente que atraviesa el grupo.

A lo largo de estos meses, la banda desplegó un repertorio que combinó clásicos infaltables con la potencia de su presente en vivo, convirtiendo cada fecha en una celebración colectiva. Lejos de repetirse, cada show tuvo su identidad, confirmando un gran momento artístico y una convocatoria sostenida.

Ese recorrido tendrá su gran cierre el 27 de marzo en el CC Konex, en Buenos Aires. Al aire libre, Nonpalidece despedirá una temporada que dejó huella y que consolidó un gran momento artístico. Las entradas están disponibles en www.entradas.cckonex.org

Flyer Nonpalidece Konex 27 de marzo 2026 - Feed Con la energía de un verano que no dio respiro, Nonpalidece encara las próximas fechas decidido a seguir expandiendo su mensaje. El reggae vuelve a sonar fuerte en cada escenario y a convocar una comunidad que lo siente propio, reafirmando una idea que atraviesa a la banda desde sus inicios: el reggae es necesario.

Próximos shows de Nonpalidece 7 de marzo: Encuentro Club, San Justo, Argentina

20 de marzo: Bikini disco, Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina

27 de marzo: CC Konex, Buenos Aires, Argentina

28 de marzo: Área Costanera, Quilmes, Argentina

17 de abril: Montevideo Music Box, Montevideo, Uruguay

