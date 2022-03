Guillermo Bonetto de Los Cafres, habló de los problemas de salud que lo alejaron de los escenarios

A través de las redes sociales, Bonetto contó por primera vez el motivo por el que se alejó de los escenarios: “A fines de octubre del año pasado padecí un inconveniente con mi salud, muy probablemente x stress, lo q me generó la imposibilidad de mover la mitad de mi rostro, mareos y complicaciones varias, unas más serias q otras. A partir de ahí, pasé por infinidad de estados de ánimo, (creo q uds lo podrán imaginar) médicos, muchas terapias y terapeutas, varios q todavía me tratan, pero sobre todo mucho sostén y amor de mi círculo cercano, grupo familiar y mis queridos Cafres,, lo q propició un viaje no tan desagradable, de hecho incluso x momentos muy acogedor y enriquecedor, ya q me sentí acompañado y muy respaldado.