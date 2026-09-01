Tini Stoessel habló en medio del conflicto con sus padres: "Tengo las cosas más claras" + Agregar ámbito en









La artista brindó varias declaraciones de cara a los próximos shows como parte de su gira. "Creo que todos estamos siempre pasando por algo", sostuvo.

"Creo que todos estamos siempre pasando por algo, en un proceso de soltar, de animarte a volver a ese lugar oscuro”, sostuvo la intérprete.

La cantante Tini Stoessel hizo referencia a su presente, en medio del escándalo por la auditoría que le realizó a su padre, tras querer averiguar sobre su patrimonio. En ese sentido, confesó que "tiene las cosas más claras" en medio del revuelo por la presunta disputa familiar y destacó cómo analiza su vida personal y profesional a unos meses de cumplir los 30 años.

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En las últimas horas, la joven dio declaraciones en diferentes medios de México y El Salvador, como parte de la previa de los shows que dará de su espectáculo Futttura. Entre otros temas, hizo referencia al proceso personal que atravesó en los últimos años y destacó: “Claramente, uno va creciendo, yo me fui encontrando, al igual que lo hizo la gente con mi música en sus vidas”.

Tini Stoessel habló en medio del escándalo por la auditoría a su papá La argentina también hizo referencia a su edad y a la confianza que siente actualmente: “Tengo ya casi 30 años, eso de sentirse una más segura arriba del escenario, con sus canciones, también a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras”, sostuvo.

‘Cerrando y abriendo heridas, de eso se trata la vida’, citó la intérprete. Consultada sobre qué mensaje le gustaría dejarle al público después de cada presentación, dejó una reflexión que fue interpretada como parte de un análisis sobre su presente: “Hay una canción que lo dice: ‘Cerrando y abriendo heridas, de eso se trata la vida’. Creo que todos estamos siempre pasando por algo, en un proceso de soltar, de animarte a volver a ese lugar oscuro”, dijo.

Y completó: “A mí me parece lo más mágico del mundo, porque me pasa con mis artistas preferidos que me hacen replantearme muchas cosas. Y eso es muy mágico, la verdad”. Los próximos shows de Tini serán el 2, 4 y 7 de septiembre en México, mientras que el 12 de ese mismo mes se presentará en El Salvador.

La mamá de Tini Stoessel causó polémica tras compartir una foto en la playa en medio del escándalo con su hija Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, generó polémica al compartir una foto que se sacó en la playa. Los fanáticos de la cantante no dudaron en expresar todo tipo de comentarios en las redes sociales en medio del escándalo que atraviesa la familia. Lo que ocurrió fue que Muzlera subió a sus historias de Instagram una selfie posando con una postura relajada mientras que, detrás de ella, se puede ver la arena de una playa. La foto generó críticas en X de parte de algunos seguidores de Tini que cuestionaron que Mariana se mostrara de esa manera mientras crece la repercusión alrededor del conflicto económico y familiar.

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