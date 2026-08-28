Llega la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires

El festival tendrá su sede principal en La Plata, con proyecciones y actividades libres y gratuitas.

El Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA) , organizado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, inaugurará su cuarta edición el miércoles 2 de septiembre a las 17:00 con una ceremonia en la Sala Ginastera del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, ubicado en 51 entre 9 y 10, La Plata.

Durante la apertura se entregarán homenajes a destacadas figuras del cine y la escena nacional: Dolores Fonzi, Fernán Mirás, Lorena Vega, Alejandra Flechner, Virginia Innocenti, Benjamín Naishtat y Carmen Guarini . La ceremonia incluirá además un reconocimiento especial a Charly García .

La apertura contará con una participación musical de la Camerata Académica y el Coro de Niñas y Niños del Teatro Argentino, que interpretarán un repertorio de música de películas. El acceso será libre y gratuito, con reserva previa a través de la web del teatro.

Luego de la ceremonia se realizará la proyección inaugural de Una energía invisible me devora sin descanso , cortometraje dirigido por Ludmila Fontana , con fotografía de Mani Maureira , seleccionado como semifinalista de los Student Academy Awards , la competencia estudiantil oficial de los Premios Oscar. La película fue realizada en el Taller de Tesis de la carrera de Artes Audiovisuales de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata y está protagonizada por Lautaro Morán y Maite Aguilar .

El FICPBA se desarrollará del 2 al 9 de septiembre , con sede principal en La Plata y una programación de acceso libre y gratuito.

La sede central será Cinema Paradiso, en 46 entre 10 y 11, mientras que las charlas y actividades especiales tendrán lugar en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino. También habrá funciones y encuentros en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, en 50 entre 6 y 7; en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia, en 53 entre 8 y 9; y en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.

La programación se extenderá además a una subsede en Luján y a la Red de Salas Bonaerenses, que sumará más de 100 pantallas distribuidas en más de 60 municipios de la provincia.

Cinco competencias y un mercado audiovisual

La edición 2026 contará con cinco competencias: Internacional de Largometraje de Ficción, Internacional de Largometraje Documental, Cortometraje Internacional, Largometraje Bonaerense y Cortometraje Bonaerense.

En paralelo se realizará la tercera edición del Mercado Internacional de la Industria Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires, destinado a promover la coproducción, el intercambio cultural y la circulación de proyectos a nivel nacional e internacional.

También habrá un encuentro destinado a estudiantes de carreras de cine y disciplinas audiovisuales, con espacios de intercambio y formación.

Cuba, país invitado de honor

Cuba será el país invitado de honor de esta cuarta edición, con una sección especial que reunirá distintas miradas sobre su historia y su cultura cinematográfica.

Entre las películas seleccionadas se encuentran Fidel de cerca, de Eduardo Flores Torres, Gabriel Beristáin y Roberto Chile, y Para vivir: el implacable tiempo de Pablo Milanés, de Fabien Pisani.

La programación internacional se completa con distintas secciones especiales, entre ellas “A 50 años del golpe”, que propone una mirada sobre la memoria y la historia reciente a través del cine. La selección incluye Infancia clandestina, de Benjamín Ávila; Raymundo, de Virna Molina y Ernesto Ardito; y Tiempo de revancha, de Adolfo Aristarain.