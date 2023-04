Los Hermanos Russo darían el salto de Marvel a DC por una película de Batman

“Pero, ya sabes, es difícil no responder a eso”, complementó Anthony Russo. “Así es como sabes que en realidad no nos hemos vuelto literales al respecto y específicos al respecto porque, sí, Batman era mi personaje favorito durante toda mi infancia. Pero obviamente, ha sido bien explorado”.

Actualmente Warner Bros está trabajando en dos películas con Batman: la primera es The Batman- Part II que será dirigida por Matt Reeves como una secuela de The Batman (2022) y la segunda es The Brave and the Bold, dentro del nuevo universo de adaptaciones DC. The Brave and the Bold aún no tiene director, pero la idea es que la película se enfoque en Batman/Bruce Wayne y Robin/Damian Wayne.