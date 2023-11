Los Rolling Stones marcan un nuevo hito con su disco "Hackney Diamonds"

El lanzamiento de Hackney Diamonds

A principios de este mes, Los Rolling Stones celebraron el lanzamiento de Hackney Diamonds con una actuación íntima en un club de la ciudad de Nueva York. La banda interpretó siete canciones, incluida “Sweet Sounds of Heaven” del nuevo álbum con Lady Gaga, mientras estrellas como Daniel Craig, Chris Rock y Mary-Kate Olsen aplaudían.

Es el primer álbum de música original de la banda desde A Bigger Bang de 2005, que debutó y alcanzó el puesto número 3 en la lista Billboard 200. También lanzaron el álbum de versiones de blues, Blue & Lonesome, en 2016, que debutó en el puesto número 4 de la lista.

Hackney Diamonds incluye 12 temas, incluidos dos en los que Watts actúa, “Mess It Up” y “Live by the Sword”, así como el miembro original Bill Wyman, quien también toca en “Live by the Sword”.