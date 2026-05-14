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14 de mayo 2026 - 10:17

La Delio Valdez vuelve al Gran Rex: cómo y dónde comprar las entradas

La gira por teatros continuará expandiéndose por distintos puntos del país con fechas confirmadas en Mendoza y Junín , mientras que próximamente se anunciará una nueva presentación en San Juan.

La orquesta musical vuelve al teatro de la Av. Corrientes.

La orquesta musical vuelve al teatro de la Av. Corrientes.

Luego de agotar sus dos presentaciones en C Art Media en el mes de abril, La Delio Valdez anunció una nueva etapa de su recorrido presentando su gira de teatros 2026, que tendrá una de sus fechas más importantes el sábado 22 de agosto en el histórico Teatro Gran Rex.

La gira continuará expandiéndose por distintos puntos del país con fechas confirmadas en Mendoza y Junín , mientras que próximamente se anunciará una nueva presentación en San Juan.

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Cómo y dónde comprar las entradas para el show de La Delio Valdez en el Gran Rex

Las entradas para el show de La Delio Valdez en el Teatro Gran Rex están disponibles a través de TuEntrada.com.

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Además, la orquesta continúa consolidando su proyección internacional con una extensa gira por Latinoamérica y Europa, que ya cuenta con shows confirmados en Perú, Chile, España, Francia y Alemania.

Con una propuesta artística que sigue creciendo y convocando multitudes, La Delio Valdez atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, llevando su música a nuevos escenarios dentro y fuera del país.

El recorrido de La Delio Valdez

La Delio Valdez es una orquesta de cumbia creada en Buenos Aires, Argentina. Desde el 2009 desarrollan una propuesta artística propia, entendiendo a la cumbia como el lenguaje común que surca toda Latinoamérica en clave musical.

Con 15 músicos y músicas en escena, La Delio Valdez retoma la gran tradición orquestal del continente. Su organización cooperativa referencia a las Orquestas Nacionales de Tango de la década del ‘50; su distinción y teatralidad sobre el escenario aluden a las grandes Orquestas Caribeñas, donde se destacan el baile y un sonido potente y arrollador.

En sus sonidos se funden recursos de la tradición andina, la salsa, el rock, el jazz y el reggae para dar lugar a un estilo a la vez tradicional y moderno: un sonido internacional y contemporáneo donde se reflejan las identidades mestizas de la región.

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