Doble eliminación en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes dejaron la casa

La doble eliminación impactó de lleno en la convivencia y dejó un clima de tristeza entre varios participantes.

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada dejó este miércoles una noche de sorpresas y tensión dentro de la casa.

La actriz venezolana Grecia Colmenares y la influencer Lolo Poggio quedaron eliminadas en una “placa planta”, en referencia a jugadores poco participativos, pasivos y que evitan el conflicto, que generó fuerte repercusión entre los seguidores del reality y provocó angustia dentro de la casa.

La doble eliminación impactó de lleno en la convivencia y dejó un clima de tristeza entre varios participantes, que consideraban a ambas jugadores figuras muy queridas dentro del programa.

Los últimos tres que permanecieron en placa para definición final fueron: Grecia Colmenares, Lolo Poggio y Franco Zunino .

Con la tensión en el aire, el conductor Santiago del Moro reveló el primer participante eliminado. Colmenares vivió momentos de mucho nerviosismo, pero al escuchar su nombre se tomó bien la noticia y se retiró de la casa en brazos de una planta.

Más adelante, fue la tiktoker quien se retiró del establecimiento con ciertas dudas dado que, si bien no tenía un rol demasiado activo en el certamen, era una de las participantes más queridas por sus compañeros.

El enojo de Gran Hermano con los participantes

Hace unos días el Big retó a los hermanitos por no cumplir con “las más mínimas condiciones de higiene”. Las cámaras captaron cómo algunos de ellos escondían comida para no tener que compartirla con el resto, en ocasiones haciendo que los alimentos se descompusieran.

"Voy a referirme con mucha preocupación a la manera en que conservan los alimentos. Estoy observando que no respetan las más mínimas condiciones de higiene. Quiero establecer normas de cumplimiento obligatorio para que mantengan los alimentos en óptimas condiciones y evitar riesgos en la salud", comenzó el dueño de la casa.

De esta forma, comunicó su decisión: "Exijo que, a partir de este momento, retiren todos los alimentos que guardan en los dormitorios, ya sean los placares, cajones o debajo de la cama. Además, quiero decirles que los placares son espacios para guardar ropa u otras pertenencias y nada más".

También los responsabilizó por el mal olor con el que conviven y del que ellos mismos se quejan: "En estos últimos días advertí que varios productos se descompusieron. Ustedes mismos suelen quejarse del mal olor en sus habitaciones debido a esta pésima costumbre de guardar o esconder los alimentos en un lugar inadecuado".