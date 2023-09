Los trabajadores de efectos especiales de Marvel votaron unánimemente para sindicalizarse

La votación llega en un momento en que las películas de Marvel, como la tibia "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" de este año, y otros éxitos de taquilla con muchos efectos especiales, como "Spider-Man: Across the Spider-Verse", han estado bajo fuego por la gran carga de trabajo y los plazos ajustados impuestos a los equipos de VFX.

Un paso histórico para la industria de efectos especiales

Hasta ahora, Marvel Studios es el único equipo interno de VFX sindicalizado con IATSE, pero el personal de VFX de Walt Disney Pictures recientemente decidió sindicalizarse a fines de agosto.

"Esto es histórico y me alegro de ser parte de ello", dijo en un comunicado Thomas Barnard, coordinador de efectos visuales de Marvel. "Esto no sólo cambiará radicalmente el juego al aumentar la calidad de la narración a través de nuestro trabajo, sino que también es un gran paso adelante para cuidar de las personas anónimas que ayudaron a construir la industria".

El siguiente paso para el sindicato es entablar negociaciones colectivas con los ejecutivos de Marvel Studios para redactar un contrato que aborde las necesidades de los trabajadores. Por el momento, aún no se han fijado las fechas de negociación.

La votación de sindicalización se produce en medio de las huelgas en curso de WGA y SAG-AFTRA, mientras los gremios continúan buscando contratos justos con la Alianza de Productores de Cine y Televisión.