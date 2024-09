Loureiro: despiadada crónica del pueblo chico, infierno grande

Manel Loureiro: Los géneros narrativos están cada vez más mezclados, no solo en literatura, en cine, en televisión; es un signo de la evolución de los tiempos. Finalmente, los géneros no dejan de ser unas etiquetas más o menos arbitrarias para ordenar las cosas. Nos encanta tener cajones bien ordenaditos y saber dónde está todo: romántica, histórica, policial, fantástica, pero la realidad es infinitamente más compleja. Cuando se evoluciona contando historias -algo que no para de suceder desde que se vive en un mundo narrativo audiovisual- los límites se desbordan y los géneros se mezclan, haciendo que las etiquetas vayan quedando obsoletas. En “Cuando la tormenta pase” bajo la capa de thriller, de novela negra, aparecen las tradiciones, el folklore, el fantástico, el terror.