Luego de una vida de adversidades y éxitos, se despide Tina Turner, la reina del rock

Un abogado amigo le consiguió un pasaje y una casa en la que esconderse en Los Ángeles para no ser encontrada por Ike y su furia. Decidida a no volver con él, rompió esa noche tanto su vínculo amoroso como profesional y empezó de nuevo.

Al momento del divorcio, su expareja pidió quedarse con todos los bienes que tenían en común. Tina le dio lo que pretendía: las casas, los autos y los derechos de autor. Pero sólo pidió quedarse con su nombre.

Como solista, logró replicar el gran éxito que había conseguido con el dueto y en 1982 llegó uno de los grandes momentos de su carrera: el disco Let's dance, producido en colaboración con David Bowie. A partir de este momento, quedó consolidada como una de las grandes estrellas musicales, no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo.

Luego actuó en la película Mad Max II y su sencillo We don't need another hero fue incluido en la banda sonora. Más adelante lanzó otros álbumes como Break every rule, Simply the best, What´s love got to do with it y Wildest dreams.

En el año 2000, con más de 60 años, anunció que se retiraría de los escenarios. Antes de despedirse, hizo una gira de despedida con un total de 95 actuaciones donde confirmó, una vez más, que era sin dudas la reina del rock.