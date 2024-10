Luis Brandoni, tras los Martín Fierro: "No va a terminar el INCAA"







La ceremonia estuvo marcada por discursos de reclamos contra el desfinanciamiento del cine nacional.

Luis Brandoni aseguró que "no va a terminarse el INCAA".

Luego de una ceremonia de los Martín Fierro de cine marcado por los reclamos al desfinanciamiento al cine argentino, el actor Luis Brandoni expresó sus diferencias con sus compañeros y señaló: "No va a terminar el INCAA".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El protagonista de "Nada", reconocido este lunes por su larga trayectoria en la pantalla grande, sostuvo: “Yo quiero saber si efectivamente se desfinanció el INCAA. El INCAA costaba una fortuna. ¿Están seguros de que se desfinanció el INCAA? Claro, se recortó, por supuesto, pero no me parece que sea alarmante. No va a terminar el INCAA".

En ese sentido, cuestionó a sus colegas y lanzó: "Agitaron el asunto como si lo hubieran cerrado. También dijeron que iban a vender el cine Gaumont, que está impecable y se sigue haciendo cine. Con la cultura hay que tener cuidado porque hemos atravesado épocas larguísimas de no tener las garantías constitucionales. ¿Cuántos años tuvimos de estado de sitio? Muchísimos. Y sin embargo la cultura siguió existiendo, se siguió haciendo cine, se siguió haciendo teatro. Tenemos un teatro que tiene una enorme tradición que es reconocida en el mundo entero...”, argumentó el actor en diálogo con TN.

Luis Brandoni discrepó con Mirtha Legrand y Norman Briski En otro tramo de la entrevista, reprodujeron el discurso de Mirtha Legrand, quien pidió "por favor, no cierren el INCAA". Brandoni respondió: “No sé quién le dijo que se va a cerrar el INCAA. Pero cómo no van a tener temor los actores si la rama de la profesión y lo que daba más trabajo, está cerrada hace más de un año. Vamos a ver si se puede resolver. No digo que Mirtha sea kirchnerista, pero yo no me he enterado que Milei haya dicho que se va a cerrar el INCAA”, aseguró.

También mostraron el discurso de Norman Briski, quien además de hablar en defensa del cine nacional, apuntó contra el Gobierno y se refirió a la guerra en Medio Oriente. Al respecto, Brandoni opinó: “Cada uno es responsable de las cosas que dice. Y de la responsabilidad que significa eso. Lo que dijo Norman Briski me parece un verdadero despropósito, pero tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Por supuesto que no comparto con lo que dijo. Además se están robando la ficción. ¿Quién se está robando la ficción? ¿Querrá decir que el gobierno se está robando la ficción? Los canales de televisión no son del Estado, salvo uno. No hay un solo actor que esté trabajando en televisión. La asociación kirchnerista de actores no dijo una palabra todavía. ¿Ustedes escucharon alguna queja de eso? Son kirchneristas. Era la Asociación Argentina de Actores cuando nosotros éramos dirigentes, durante más de 100 años. Ahora no dijeron una palabra. La rama de la profesión que más trabajo nos daba la televisión. Y hace más de un año que no hay un solo programa de ficción. Sí, estamos comprando ficción turca, una cosa insólita”.