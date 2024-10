"Por favor, no cierren el INCAA": el contundente mensaje de Mirtha Legrand

Por último, ante un auditorio lleno de actores, directores, productores y guionistas, "la Chiqui", cerró: "Como decía el Martín Fierro: 'Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Porque si se pelean, los devoran los de afuera'. No nos dejemos devorar".

Graciela Borges habló en defensa del cine argentino y apuntó contra sus detractores

A su vez, Graciela Borges, quien también fue reconocida durante la entrega de los Martín Fierro de cine, se expresó en el mismo sentido que Legrand y sostuvo: "Mi pedido especial es que no nos digan cómo tenemos que hacer cine, sabemos cómo hacerlo. Que no nos digan más cuántos espectadores tenemos que meter para ser buenos. No es algo en lo que pensemos siempre", dijo en alusión a las críticas que reciben las películas nacionales por sus números de audiencia.

"Yo recuerdo que el Negro Fabio y yo teníamos que hacer 'El Dependiente', creo que es una de las película más lindas que ha tenido el cine argentino, y no encontrábamos la plata, esa es la verdad. Entonces nos ayudó Leopoldo Torre Nilsson, dijo que de alguna manera íbamos a ganar. No ganamos nada. No fue nadie la primera semana, ni mi madre. Pero, pasó el tiempo y quedó ese film".

En ese sentido continuó: "Nadie quiere hacer una mala película, eso es lo que no entienden los que no apoyan el cine. Luchamos mucho por el cine. No bajemos los brazos, si no no vamos a poder seguir haciendo esto".

Borges remarcó que "el mundo está lleno de imágenes del cine argentino y a veces pareciera que se olvidan de eso" y cuestionó: "Tenemos que estar todo el tiempo dando pruebas, pruebas y pruebas de cuán grande somos. Que nos dejen hacer cine, que nos apoyen, que nos dejen contar lo que queremos".

Por último, concluyó: "Parece que siempre estamos hablando de hacer grandes películas, de los espectadores. No. A veces hablamos de lo desconocido y nos da placer. Todos somos iguales, desde siempre. Trabajando todos los días sin esperar resultados. Ese es el cine".