Luis Pasqual: "Vivimos en un mundo de ilusión"

“Vuelvo a Buenos Aires porque lo que me más me atrae son los actores extraordinarios y un público que está a la altura”, dice el director de teatro catalán Luís Pasqual, quien estrenó el fin de semana al San Martín “La gran ilusión”.

Se presenta en la sala Casacuberta de miércoles a sábados a las 20.30 y domingos a las 19.30. Conversamos con Pasqual.

Periodista: ¿Qué tiene el mundo de hoy que vuelve vigente una obra que fue escrita tras la Segunda Guerra Mundial?

Luis Pasqual: Hay un personaje, que a poco de empezar La Gran Ilusión dice “Hoy todo el mundo vive en un mundo de ilusión”… Ni hay nada más cierto aún. Por si acaso las llamadas redes sociales nos lo recuerdan a cada momento.

DSC_2269.La Gran Ilusion-Luis Pasqual-CTBA 2024-Foto Carlos Furman.jpg El director catalán Luis Pasqual presenta "La gran ilusión".

P.: ¿Cómo adaptaste el original a esta versión, cuál es tu impronta?

L.P.: Traducir a Eduardo es sumamente complicado porque es un autor que combina el italiano normativo con diversos dialectos, básicamente el napolitano. Encontrar la expresión justa primero en castellano y después pasarlo a otro castellano más argentino, que he hecho afortunadamente acompañado, ha sido un trabajo hermoso y muy agradecido porque si nos ponemos esquemáticos en Buenos Aires siempre he tenido la impresión de que se habla italiano con palabras españolas. La musicalidad que posee vuestro castellano es italiana.

P.: ¿Cuáles son los temas de la obra?

L.P.: Afortunadamente para mi, Eduardo de Filippo explicó muy bien lo que había querido hacer y a eso me he ceñido. “Esto he querido decir. Que la vida es un juego, y este juego tiene que ser alimentado por la ilusión, la cual tiene que sustentarse en la fe. Y he querido también decir que cualquier destino está atado al hilo de otros destinos en un juego eterno: un gran juego del cual no nos es dado entrever más que detalles irrelevantes”

P.: ¿Qué te atrae de venir a montar al San Martín? ¿Cómo ves el teatro en Buenos Aires?

L.P.: Lo que más me ha interesado siempre del teatro son los actores. Eso es lo que me atrae de venir a Argentina. Tenéis unos actores extraordinarios y un público a la altura. Todo lo que he dicho antes no se puede hacer sin un elenco magnífico, que es el que tengo. Con dos grandes solistas al frente.

P.: Dirigisite entre tantas otras aquella Tempestad que nadie puede olvidar. ¿Qué podés decir de estos tiempos en contraste con los actuales?

L.P.: Sin duda el mundo está peor. O así lo percibimos. Pero el amor al teatro, asombrosamente, este país lo ha conservado intacto.

DSC_4177.La gran ilusión-Luis Pasqual- Eduardo De Filippo-CTBA2024-Foto Carlos FurmanA.jpg

P.: ¿Cómo pensaste la puesta y las diferentes áreas artísticas?

L.P.: Para lo que llamamos “puesta” mi intento ha sido convertir la sala Casacuberta en un sitio de “magia”. Pero, repito, el motor que mueve es poder encontrar en el castellano de los magníficos actores de La Gran Ilusión el eco del napolitano a través del cual nos llega la poesía de Eduardo de Filippo, exquisitamente popular.