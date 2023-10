Luisana Lopilato se convirtió en ciudadana canadiense y compartió su emoción en las redes

image.png

Cómo comenzó la historia de amor entre Luisana Lopilato y Michael Bublé

Como en una película romántica, en 2008 la vida de Luisana Lopilato cambió para siempre. Todo comenzó en un recital que Michael Bublé dio en el Teatro Gran Rex, en donde se conocieron, y desde ese momento, comenzaron a planificar una vida juntos. “Yo lo fui a ver al teatro, me compré las entradas. Yo tocaba el saxo y me encantaban las canciones. Fui con mi hermana y ahí un chico me preguntó si quería una foto. Yo no hablaba ni una palabra de inglés y él nada, nada de español”, contaron juntos por ese entonces en el living de Susana Giménez.

Lo que vino luego es conocido por todos: el músico canadiense se transformaría en el padre de sus cuatro hijos y se mudaría con él a una enorme mansión en Canadá.